Lite in strada nella notte, due giovani feriti

Scontro in strada ieri notte in via Odazio, al quartiere Giambellino. Due giovani, entrambi marocchini, di 29 e 24 anni, sono rimasti feriti. Ancora da capire se si siano colpiti a vicenda o se siano stati aggrediti da altre persone: all’arrivo della polizia, sul posto c’erano solo loro due, poi accompagnati in ospedale. L’aggressione, ancora dai contorni poco chiari, sarebbe avvenuta utilizzando coltelli e spray urticanti. La segnalazione alle forze dell’ordine è arrivata poco dopo l’1: la violenta lite all’aperto in piena notte, vicino a un bar e a un’area verde non è passata inosservata. Da qui, la chiamata al 112 per segnalare lo "scontro tra più persone". E così in via Odazio sono arrivate più Volanti, sia dell’Ufficio prevenzione generale della Questura e sia del commissariato Porta Genova.

I ragazzi, entrambi coscienti, sono stati quindi trasportati in ospedale dal 118: il primo al Policlinico, con contusioni a un braccio e a una spalla, il secondo al Fatebenefratelli, con una forte irritazione agli occhi e alle vie aeree a causa di sostanze al peperoncino. Nessuno dei due è stato ferito in maniera grave: il ventinovenne ha rifiutato il ricovero, mentre il più giovane è stato dimesso con una prognosi di 10 giorni. La polizia è al lavoro per ricostruire cosa sia accaduto esattamente in via Odazio ieri notte. Intanto Riccardo De Corato, vicepresidente della Commissione Affari costituzionali alla Camera, ex vicesindaco di Milano, propone di "ripristinare immediatamente le ordinanze coprifuoco, che imporrebbero a bar ed esercizi commerciali, di chiudere al massimo alle ore 22".