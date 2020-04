La lite davanti alla mensa dei poveri. Poi il fendente sferrato tra l’orecchio e la guancia. E la fuga a piedi. Aggressione ieri mattina in corso Concordia, tra i senzatetto che abitualmente si recano all’Opera San Francesco per mangiare un pasto caldo. Per motivi ancora da chiarire, con ogni probabilità un diverbio per la posizione da tenere in coda, un quarantunenne eritreo è stato colpito al volto con un oggetto appuntito e si è accasciato a terra all’angolo con via Kramer, cercando di tamponare in qualche modo la copiosa fuoriuscita di sangue. All’arrivo dei sanitari del 118, l’uomo era cosciente: trasportato in codice rosso al Niguarda, è stato ricoverato in gravi condizioni, anche se i primi bollettini medici escludono al momento il pericolo di vita.

In via Kramer sono arrivati anche i carabinieri del Nucleo Radiomobile: le prime ricerche hanno dato esito negativo, l’accoltellatore è scappato subito dopo aver ferito l’eritreo. Le indagini sono affidate ai militari della Compagnia Monforte, coordinati dal capitano Silvio Maria Ponzio che si concentreranno sul mondo dei senza fissa dimora per dare un volto e un nome all’aggressore; decisiva per l’inchiesta potrebbe rivelarsi la testimonianza del ferito, che con ogni probabilità conosce l’identità di chi l’ha accoltellato.N.P.