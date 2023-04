Liste d’attesa Fuori 43 milioni per tagliarle

La Regione, con una delibera approvata ieri, ha destinato 43 milioni di euro, il 70% dei 61 stanziati la scorsa settimana per le operazioni anti-liste d’attesa in sanità tra aprile e dicembre 2023: 25 milioni alle strutture pubbliche e 18 alle private, e un allargamento ad altre 38 prestazioni (soprattutto prime visite e diagnostica per immagini) dell’elenco di quelle “critiche”, sulle quali le Ats potranno spenderli; con la possibilità di aggiungerne ulteriori, e di "vincolare" quote di budget per garantire che i privati le eroghino. "Entriamo nella fase operativa", spiegano il governatore Attilio Fontana e l’assessore al Welfare Guido Bertolaso, aggiungendo che è stato chiesto agli ospedali "di adeguare i propri sistemi informativi" perché aggiornino le disponibilità al call center regionale, e creato un gruppo di lavoro per monitorare l’erogazione. Entro fine mese le Ats manderanno l’elenco delle prestazioni fuori tempo nel 90% dei casi agli erogatori, che dovranno garantirne ogni mese il 10% più del 2019. Altra novità sugli screening oncologici: per la prima volta, da settembre le Ats potranno redistribuirli, “togliendoli” agli erogatori che non hanno raggiunto i loro target. Gi. Bo.