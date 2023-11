L’iraniana premio Nobel Mohammadi e Spinelli tra i Giusti

Il premio Nobel per la pace anima della lotte in Iran, oggi ancora reclusa in prigione, Narges Mohammadi (nella foto); lo storico russo Jurij Dmitriev, condannato a 15 anni di colonia penale per il suo lavoro di documentazione sui gulag di fronte alla cancellazione voluta da Putin; la ricercatrice dei desaparecidos argentini Vera Vigevani Jarach; l’europeista Altiero Spinelli.

Sono queste le quattro figure – tre in vita, il quarto, Spinelli, morto nel 1986 – che verranno onorate come nuovi Giusti nel 2024. Lo ha deciso l’Assemblea dell’Associazione per il Giardino dei Giusti – formata dalla Fondazione Gariwo, l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e il Comune – che ha scelto anche il tema per le celebrazioni del 6 marzo al Giardino del Monte Stella: “Memoria e responsabilità. L’esempio dei Giusti davanti alle sfide del nostro tempo”.

Il sindaco Giuseppe Sala commenta: "Amore per la verità, libertà, giustizia, rispetto: sono questi i valori che abitano il Giardino dei Giusti grazie alle storie delle donne e degli uomini di ieri e di oggi che qui onoriamo". La presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi nota: "Anche quest’anno la scelta è ricaduta su figure che interpretano la più coraggiosa risposta ai mali del nostro tempo".

M.Min.