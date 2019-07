Milano, 7 luglio 2019 - Milano ospita, fino al 9 luglio, la 102esima convention mondiale del Lions Clubs International: cinque giorni in cui partecipano oltre 20mila persone da tutto il mondo. Ieri è stato il turno della Parata delle Nazioni che ha portato una carica di meraviglia, folklore e musica nel cuore della città. In 20mila hanno sfilato fra Porta Venezia, San Babila, corso Vittorio Emanuele II e piazza Duomo. Un percorso colorato di quasi un chilometro dove, dalle 9 del mattino fino al primo pomeriggio, si sono potuti ammirare anche i tradizionali costumi folkloristici: c’erano le donne indiane avvolte da eleganti Sari, i coreani con il tradizionale hanbok e anche i texani con il loro inconfondibile cappello. Nell’aria, le note di numerose bande marcianti che hanno accentuato il clima di festa per tutti.

A chiudere la sfilata è stata la folta delegazione italiana, come da tradizione per il Paese che ospita la convention: è la prima volta che l’Italia ha questo onore. Per la più grande organizzazione non governativa al mondo per i servizi umanitari, la parata rappresenta un momento importante. Quello in cui si presenta alla città. Quasi un racconto visivo del forte radicamento del Lions Clubs International che conta nel mondo oltre 46mila club in 212 Paesi, con circa 1 milione e 450mila soci. Solo in Italia ci sono 1.345 club, il primo nacque a Milano nel 1951 in Galleria: non a caso il percorso della sfilata si è concluso passandoci a fianco. L’impatto della convention è positivo anche da un punto di vista economico, con un indotto previsto, secondo l’organizzazione, di oltre 80 milioni di dollari (oltre 70 milioni di euro).

«Lo spirito dei Lions è un cuore pieno di calore e un desiderio bruciante di servire le persone che hanno bisogno». Sono parole di Gudrun Yngvadottir, la prima donna a ricoprire la carica di presidente internazionale del Lions Clubs International, in 102 anni di storia. C’era anche lei, scienziato biomedico di origine islandese, ieri in centro a Milano per assistere alla Parata delle Nazioni. Durante il meeting, in programma fino a martedì, si terranno le elezioni delle principali cariche direttive, inclusa l’assoluta carica lionistica: Yngvadottir concluderà fra pochissimo il suo mandato.

Presidente, qual è il suo bilancio?

«Per me è stato un fantastico viaggio. Ho incontrato Lions in tutto il mondo. Ho visto coi miei occhi che ciascuno serve la sua comunità andando incontro ai bisogni dell’altro. I nostri soci sono contenti e orgogliosi di essere Lions ed è stato meraviglioso appurare che stiano facendo davvero la differenza dove operano. I programmi sono vari ma l’impegno è sempre totale».

Cosa l’ha particolarmente colpita?

«I Lions di tutto il mondo lavorano insieme per servire qualcun altro. Per dire, i soci della Scandinavia collaborano assieme a quelli del Kenya per aiutare la comunità Masai, realizzando un forno solare. In Benin c’è un villaggio sul lago. Avevano invitato gli abitanti a partecipare a dei programmi di screening per la vista in una città sulla costa ma non è mai andato nessuno. I Lions hanno allora fatto in modo di effettuare direttamente questi screening nel villaggio. Una delle lezioni più importanti della nostra associazione è sviluppare un servizio pensando a cosa abbia davvero bisogno la popolazione».

Cosa rappresenta una donna al vertice dell’organizzazione lionistica?

«È molto significativo il fatto che si possa rappresentare la parità nel mondo. È importante che le donne partecipino al livello decisionale, che siano in grado, assieme agli uomini, di “servire” ed essere leader. Non è vero che il Lions Clubs International è un’associazione per soli uomini. E neppure che ci siano solo soci avanti con gli anni. Abbiamo molti giovani, anche al vertice, come il presidente italiano del consiglio dei governatori (Alberto Soci ha 40 anni, Ndr)».

I Lions sono dunque aperti al cambiamento?

«Abbiamo servito per 102 anni, del nostro passato siamo orgogliosi. Ma siamo consapevoli che il mondo sta cambiando e quindi anche i Lions devono adeguarsi. Cambiano le necessità delle comunità e il modo in cui si effettuano i servizi. Per questo puntiamo anche sulla formazione dei soci e non trascuriamo la comunicazione, incluse le nuove tecnologie».



