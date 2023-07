Linea Milano-Treviglio Dopo 26 anni la svolta Ecco le compensazioni

di Monica Autunno

Un milione e trecentomila euro per "risarcire", il territorio allora ferito: arrivano, a ben 26 anni dagli accordi di programma, le compensazioni per il Quadruplicamento ferroviario della Milano-Treviglio. Gli atti che ratificano la "chiusura dei conti" sono delle scorse settimane: i fondi saranno impiegati per la riqualificazione della cava Santa Barbara nella frazione di Albignano (il borgo che, insieme alla frazione cassanese di Cascine san Pietro, pagò il prezzo più alto al raddoppio ferroviario in zona Adda), dell’importo di oltre un milione di euro, e una serie di altre opere.

A latere, finanziata direttamente dalla Regione Lombardia al Comune, 300mila euro circa per la realizzazione di una pista ciclabile di collegamento fra Albignano e Trecella di Pozzuolo Martesana: consentirà ai residenti della frazione truccazzanese di raggiungere in bicicletta e in sicurezza il più vicino scalo ferroviario della linea. La questione è antica e abbastanza complessa. Risale al 1997 la firma dell’accordo di programma fra enti (le allora Ferrovie e oggi Rfi, Comuni, Parco Adda Nord e l’allora Provincia di Milano) che diede il via anche in quest’area del Milanese al quadruplicamento ferroviario. Nell’intesa, così come era avvenuto nei mesi precedenti negli altri Comuni della tratta, figurava l’impegno da parte delle Ferrovie dello Stato a versare al Parco la somma di due miliardi delle vecchie lire a titolo di compensazione, destinati alla riqualificazione della cava Santa Barbara ad Albignano. Nel tempo sono mutate le condizioni. In particolare, in quest’area, al ciclone ferrovia seguì il ciclone Brebemi e una parte dell’area di cava è stata occupata dal sedime autostradale. Fra nuovi cantieri e cambiamenti sostanziali in società ed enti, gli anni sono passati.

Ma il "debito" rimaneva. Oggi la pagina conclusiva. La ratifica del percorso per la riqualificazione della cava è stata deliberata dal Parco Adda Nord. Al Comune arriveranno direttamente i fondi per la ciclabile. "Arrivare alla chiusura - così il sindaco di Truccazzano Franco De Gregorio - era importante sia per noi che per l’ente Parco. Qualcuno parlò di soldi “spariti” dal nostro bilancio, ma non è mai sparito niente. La vicenda è stata lunga e complessa". Ancora. "Noi non abbiamo mai “mollato”. Ma è stata fondamentale l’azione del Parco Adda Nord e della presidente Francesca Rota, che ci ha supportato con grande puntualità nella parte legale". La ciclabile, una struttura utile ai cittadini. Il recupero della cava un dovuto risarcimento, quasi trent’anni dopo, al territorio: prevede la sistemazione di scarpate, interventi di messa a dimora di piante, la realizzazione di strutture per il ripopolamento e l’osservazione dell’avifauna.