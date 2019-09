Milano, 27 settembre 2019 - Dall'aeroporto di Linate al centro di Milano in soli 12 minuti. La nuova M4, cosidetta Linea Blu, sarà realtà nel giro di qualche anno, grazie anche al closing finanziario raggiunto questa mattina. La metropolitana, realizzata da un consorzio di imprese guidato da Salini Impregilo e e di cui fa parte Astaldi, collegherà Linate alla stazione Fs di Milano San Cristoforo, con collegamenti con la M1 a "San Babila", con la M3 a "Sforza Policlinico" e con la M2 a "Sant'Ambrogio". Il progetto di finanziamento della linea vede impegnati anche la società concessionaria M4, partecipata del Comune, e otto tra i principali enti e istituti di credito europei.

"Siamo molto soddisfatti di aver contribuito al rilancio di un'infrastruttura strategica per Milano - ha detto Massimo ferrari, direttore generale di Salini Impregilo - ringraziamo le decine di imprese e le migliai di tecnici e lavoratori". Con la sottoscrizione degli ultimi documeni necessari è stato raggiunto l'equilibrio economico/finanziario necessario al completamento del progetto, garantendo un apporto di liquidità da parte dei creditori di circa 400 milioni di euro. I soldi consentiranno di proseguire fino al termine della costruzione della M4, con l'adeguamento del cronoprogramma.

La firma giunge dopo la recente conclusione degli scavi in uno dei punti più complessi del centro della città, con il passaggio, già avvenuto, della fresa meccanica sotto la Ca' Granda e la chiesa dell'Annunciata. la particolarità della zona ha costretto gli ingegneri a un conitnuo lavoro di analisi e monitoraggio, sia in fase di progettazione che di esecuzione, per la salvaguardia del patrimonio artistico dei palazzi d'epoca e del patrimonio archeologico, come le Colonne di San Lorenzo. La linea M4 servirà 86 milioni di passeggeri ogni anno e avrà un sistema di guida auotmatica, come la metro Lilla, che garantisce ai passeggeri i più elevati standard di sicurezza.