Linea ferroviaria. Nuovo capolinea e 8 corse in più

Per il momento le corse giornaliere sono 8, 4 di andata e 4 di ritorno. Le stesse che sono entrate in funzione lo scorso agosto, quando il servizio è stato ripristinato dopo oltre tre anni di stop legati anche alla pandemia da Covid. Ma Regione Lombardia conferma la volontà di potenziare la linea ferroviaria S12, oggi attiva nella tratta Milano Bovisa-Melegnano, già nell’arco di alcuni mesi. Il servizio sarà ampliato con l’arrivo dei treni fino a Cormano, che nella fascia Nord diventerà il nuovo capolinea, e con l’introduzione di 8 ulteriori corse, 4 di andata e 4 di ritorno. Le corse giornaliere saliranno così a 16. L’obiettivo è quello di garantire un servizio più frequente e capillare in un’area geografica che, per altro, fa registrare un alto tasso di pendolarismo. Il potenziamento della S12 era stato inizialmente annunciato per gennaio 2024, "poi la necessità di completare alcuni lavori infrastrutturali sulla linea ha imposto una rimodulazione del crono-programma. Ma a breve si parte", dichiara Franco Lucente (nella foto), assessore alla Mobilità e ai trasporti di Regione Lombardia.

Insieme alla S1 Saronno-Lodi, con la quale è intervallata, la S12 rappresenta un servizio di metropolitana leggera da e per Milano. Il suo potenziamento è molto atteso dai pendolari, specie quelli del Sud-Est Milanese, che chiedono un incremento dei transiti specie negli orari del primo mattino e del tardo pomeriggio, i più battuti da studenti e lavoratori.Per adesso gli orari continuano ad essere quelli entrati in funzione la scorsa estate: da Bovisa i treni partono alle 6.21, alle 9.21, alle 13.21 e alle 16.21; da Melegnano alle 7.53, alle 10.53, alle 14.53 e alle 17.53.

A.Z.