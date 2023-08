Linea ferroviaria Gallarate-Rho L’appello del comitato pendolari: "Potenziamento indispensabile"

di Roberta Rampini

"È un’opera che aspettiamo da oltre 15 anni. Questo potenziamento risolve uno dei colli di bottiglia più importanti che attanagliano il servizio ferroviario sull’asse del Sempione, si potrà finalmente attivare la linea S15 tra Milano Rogoredo e Parabiago, con un incremento massimo di 2.000 postiora tra Parabiago e Milano". A pochi giorni dalla scadenza del termine per partecipare al Bando di gara per l’assegnazione dei lavori di realizzazione del quarto binario tra Parabiago e Rho, il Comitato pendolari Gallarate Milano, ribadisce l’importanza dell’opera e auspica che possa diventare presto realtà.

Come è noto, il progetto definitivo relativo al potenziamento della linea ferroviaria Gallarate – Rho, con quadruplicamento della tratta Rho - Parabiago e raccordo a Y per Malpensa, è stato approvato lo scorso 28 giugno. Rfi il 30 giugno ha pubblicato la gara che ha un valore di 259 milioni di euro (finanziati anche con fondi Pnrr) per selezionare l’impresa che dovrà eseguire i lavori. La gara scade il 28 agosto. "È un’opera appoggiata anche da Legambiente, oltre che dai partiti di minoranza e di opposizione presenti in consiglio Regionale - recita un comunicato - per comprendere meglio le potenzialità di tale potenziamento, basta spostarsi a Saronno o a Treviglio, dove la presenza di quattro binari tra queste località e il capoluogo ha ridotto notevolmente i disservizi legati all’intasamento dei treni sulla linea".

Il Comitato pendolari si rivolge a quanti sono contrari al quarto binario, Comitato cittadino e amministrazione comunale, ricordando che "il 29 Novembre 2019 il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, riunito in Assemblea Generale, ha espresso un parere positivo per la realizzazione dell’opera - si legge - Tale parere non è totalmente positivo perché chiede revisione e integrazioni che vengono recepite nell’ordinanza 11 del 2023 di Rfi. A tutto ciò si aggiunge il parere del 12 settembre 2022 del Ministero della Transizione Ecologica che esprime parere positivo all’opera. Ricordiamo inoltre che tutte le proposte alternative (dall’interramento allo spostamento in altra sede) sono state ritenute poco sostenibili dal punto di vista ambientale, economico ed anche tecnico". Insomma, un quarto binario atteso da migliaia di pendolari che quotidianamente usano il treno per spostarsi ma, altrettanto quotidianamente, dove affrontare ritardi, treni affollati, scioperi, carrozze insufficienti.