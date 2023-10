L’INCIDENTE

Un nuovo grave incidente che ha coinvolto un monopattino, a Milano. Si è verificato ieri sera, intorno alle 20.45, in via Satta, all’angolo con via Vittani, zona Quarto Oggiaro. Lo scontro è avvenuto tra un’automobile

e un monopattino sul quale viaggiava un ragazzo

di ventisei anni. Ad avere

la peggio è stato proprio quest’ultimo, finito a terra

per l’impatto. Gravi le ferite riportate dal giovane: all’arrivo dei soccorsi, è stato deciso

il trasporto d’urgenza all’ospedale di Legnano Spetterà agli agenti

della Polizia locale accertare

la dinamica dell’incidente

Proprio in quello stesso incrocio, un altro schianto, il 7 settembre scorso, era costato la vita a una ragazza

di vent’anni, Giorgia Daluiso

In quel caso si era trattato

di uno scontro fra due auto

In serata ieri, poco prima

delle 22.30, un altro ragazzo è stato soccorso in via Padova, sempre dopo essere caduto

da un monopattino elettrico