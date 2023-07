L’inchiesta sulla tragedia Arrivano i primi indagati Estintori ko e trombette anche alla Virgilio Ferrari

di Anna Giorgi e Nicola Palma

MILANO

Saranno le perizie e le relazioni degli esperti a chiarire l’esatta dinamica del rogo che ha causato la morte di sei anziani alla residenza "Casa per Coniugi" di via dei Cinquecento. Lo ha spiegato il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano, che, con la pm Maura Ripamonti, ha già formalizzato le deleghe delle indagini ai poliziotti della Squadra mobile guidati da Marco Calì e agli specialisti del Nucleo investigativo antincendi dei vigili del fuoco. Gli agenti si stanno occupando della parte legata agli eventuali ritardi nella chiamata ai soccorsi e alla gestione delle prime fasi dell’emergenza di venerdì notte; i pompieri, invece, si stanno concentrando sull’innesco del rogo (quasi certamente un mozzicone nella stanza 605, che ha fatto partire le fiamme poi accelerate dall’ossigeno di una bombola). Questo lavoro congiunto porterà a un’informativa sull’accaduto, in vista dei successivi approfondimenti.

A breve, forse già oggi, ci sarà l’iscrizione dei primi nomi nel registro degli indagati per le ipotesi di reato di omicidio colposo plurimo, lesioni colpose e incendio colposo. Nei prossimi giorni, saranno eseguiti gli esami autoptici sui corpi di Nadia Rossi, Laura Blasek, Mikhail Duci, Annamaria Garzia, Loredana Labate e Paola Castoldi. E quindi prima – in modo che abbiano la possibilità di scegliere i consulenti di parte – potrebbero arrivare le iscrizioni per i rappresentanti della coop Proges, gestore della struttura per conto del Comune. Il passo ufficiale dei pm verrà fatto anche a tutela dei diretti interessati, che avranno così la possibilità di nominare un avvocato che li assista nella fase dell’autopsia. I vertici della cooperativa con sede a Parma hanno fatto sapere di essere a disposizione delle autorità giudiziarie per chiarire ogni quesito sulla gestione e hanno precisato di aver "somministrato agli operatori socio-sanitari corsi antincendio straordinari per garantire la presenza di persone formate in ogni turno", confermando pure "la presenza di dotazioni antincendio a norma".

Sotto la lente degli inquirenti ci sono diversi aspetti: dal numero di addetti presenti quella notte (che per Proges rispettava "le soglie di minutaggio previste da Regione Lombardia") all’impianto di rilevazione fumi fuori uso da tempo (e rimpiazzato su richiesta della proprietà con un tecnico specializzato che dalle 21 alle 7 monitorava l’intero stabile), dalle trombette da stadio usate per dare l’allarme all’annoso malfunzionamento del sistema per chiedere assistenza dalle camere (da qualche tempo era attivo solo il segnale visivo, non quello sonoro). Senza dimenticare la questione delle sigarette, che i degenti potevano fumare soltanto nel cortile interno. Intanto, anche la Rsa gemella di via dei Panigarola è presidiata dai vigili del fuoco. Oltre al malfunzionamento dell’impianto di rilevazione fumi, alcune foto mostrano criticità comuni all’altra residenza: adesivi con la scritta "fuori uso" su un estintore, cartelli per avvisare della presenza dell’addetto antincendio e trombette per dare l’allarme.