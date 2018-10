Milano, 8 ottobre 2018 - Diecimila euro per continuare a premiare gli studenti che affrontano nelle loro tesi il tema della sicurezza nel trasporto aereo: 17 anni dopo la tragedia di Linate, Milano non dimentica le 118 vittime. È il giorno del ricordo: dopo il concerto organizzato ieri sera dal Comitato 8 ottobre al Teatro alla Scala, questa mattina alle 10.30 la messa alla Basilica di Sant’Ambrogio sarà celebrata da monsignor Antonio Napolioni, vescovo di Cremona. Parteciperà anche il sindaco Giuseppe Sala. Al termine della cerimonia si andrà al Bosco dei Faggi dove, oltre alla classica deposizione dei fiori e all’accensione del cero, quest’anno sarà inaugurata una targa che riassume ai passanti la cronaca dell’8 ottobre 2001. La targa verrà svelata dal presidente del Comitato, Adele Scarani, insieme all’assessore Roberta Cocco.

Da cinque anni è stato istituito dall’amministrazione comunale anche un premio alla memoria. Nel corso dell’ultima seduta, la Giunta ha rinnovato l’impegno. «Questo premio rappresenta la volontà di contribuire a sviluppare una nuova concezione e preparazione riguardo al delicato tema della sicurezza sul lavoro e nella vita – spiega l’assessore alle Politiche per il lavoro Cristina Tajani –. I ragazzi premiati in questi quattro anni e quelli che lo saranno in futuro con le loro tesi costituiscono un ponte di dialogo tra addetti ai lavori, istituzioni e mondo universitario affinché l’8 ottobre del 2001 non sia solo una data da ricordare ma un monito per ogni operatore del trasporto aereo». Possono partecipare giovani laureati o dottorandi che, nell’ultimo anno, hanno realizzato lavori di approfondimento sul tema della sicurezza del trasporto aereo. A ciascuno dei vincitori una borsa di studio del valore di 5mila euro. Sono ammesse tesi di laurea magistrale o di dottorato discusse in tutte le università italiane nel periodo compreso tra l’1 luglio 2016 e il 30 settembre 2018. A selezionare i due vincitori un’apposita commissione composta dal direttore del settore Innovazione economica, Università e Smart city del Comune di Milano e da esperti scelti tra professori universitari e consulenti in materia di sicurezza del volo civile. Il bando resterà aperto dal 15 ottobre al 31 marzo.