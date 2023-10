Limbiate e Bollate, 62 chili di droga: arrestati due italiani

Milano, 24 ottobre 2023 – Ieri la Polizia di Stato di Milano ha arrestato due italiani di 60 e 56 anni per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Intorno alle 15.45, in via Litta Modigliani a Milano, gli agenti della Squadra Investigativa del commissariato Bonola, durante un servizio di prevenzione dei reati predatori, hanno fermato il 60enne mentre stava parcheggiando la propria auto, dirigendosi velocemente in un bar.

I poliziotti hanno proceduto al controllo della vettura dell’uomo che, molto nervoso, è risultato avere diversi precedenti di polizia per droga: nel bagagliaio, all’interno di un sacchetto della spesa semirigido, gli agenti hanno rinvenuto 210 pezzi di hashish, aventi peso e confezionamento simile, di circa 100 grammi cadauno, per un peso totale lordo di circa 20,4 Kg.

Nel suo appartamento a Limbiate, sono stati sequestrati 450 euro in contanti e un bilancino elettronico di precisione.

Sempre ieri pomeriggio, alle 17.30, a Bollate, gli agenti della Squadra Investigativa del commissariato Bonola hanno fermato un’auto, condotta da un cittadino italiano di 56 anni, dalla quale fuoriusciva un forte odore di droga. Nel bagagliaio, all’interno di due sacchetti della spesa semirigidi, sono stati trovati 409 pezzi di hashish, di circa 100 grammi e 50 grammi cadauno, per un peso complessivo di circa 42 kg.