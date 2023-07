Ci si potrebbe scherzare su, parlando di un novello Verstappen, che al volante di una fiammante Lamborghini Huracan sfrecciava a 140 chilometri all’ora sulle strade dell’hinterland milanese, scambiate forse per la variante Ascari del vicino circuito di Monza.

Invece non c’è proprio niente da ridere perché ogni giorno sull’asfalto italiano assistiamo a una mattanza senza fine. E la tragedia di Casal Palocco è li a ricordarcelo in tutta la sua drammatica evidenza.

Alcol e droghe sono solo pericolose aggravanti dell’idiozia perché davvero basta un attimo per trasformare in tragedia quella che può sembrare una semplice bravata. Così l’emulo di Verstappen ci appare solo come un grandissimo irresponsabile.