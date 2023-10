Lidl bocciato a Vaprio: "Il progetto non si ferma"

"I tempi si allungano, ma siamo convinti che il progetto arriverà in porto. Il Tar ha respinto l’eccezione degli ambientalisti sul consumo di suolo, i problemi riguardano la mancata Valutazione di impatto ambientale decisa da Città metropolitana". Per Luigi Fumagalli, sindaco di Vaprio, la sentenza che ha bloccato il magazzino Lidl in città è una vittoria di Pirro. "La pronuncia impone semplicemente di ripetere il procedimento sulla necessità della Valutazione per eliminare i vizi emersi". "Di fatto – aggiunge - ne esce che l’iter seguito dal Comune è corretto, come tutti gli atti portati in Consiglio". Ora, la palla passa alla catena tedesca dei discount che vorrebbe costruire un polo logistico in questo spicchio di hinterland, un punto strategico per la movimentazione merci nei supermercati sulle grandi strade di percorrenza della Lombardia. "Lo store ha due possibilità - ancora il primo cittadino - proseguire nel giudizio, o avviare un’altra Valutazione in sostituzione di quella di prima". "Parliamo di 125mila metri quadrati, è questa la dimensione dell’area complessivamente interessata dall’intervento fra parcheggi e pertinenze, dei quali 55mila di magazzino", ricorda Legambiente Martesana che insieme ad alcuni cittadini nel marzo 2021 si era rivolta alla magistratura amministrativa per una valutazione del dossier. "Tutto questo - ancora Fumagalli e il suo vice Paolo Margutti - implicherà un posticipo del permesso a costruire, ma confidiamo in un finale positivo". Gli ecologisti: "A polo funzionante traffico e smog sarebbero all’ordine del giorno e la qualità della vita compromessa. Ma per questa stagione gli agricoltori possono continuare a seminare e a raccogliere su quelle terre".

Barbara Calderola