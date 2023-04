Libertà, staffetta tra generazioni L’omaggio dei liceali ai partigiani

di Laura Lana

Staffette, lettura di poesie e di testi, striscioni per ricordare che "La democrazia è il mio traguardo". Gli studenti del liceo Casiraghi di Cinisello Balsamo, guidati dal dirigente scolastico Delio Pistolesi e dalla professoressa Rita Innocenti, hanno organizzato una vera e propria festa della democrazia come risposta agli atti vandalici che avevano colpito il Monumento al Deportato del Parco Nord: l’ultimo aveva visto un’enorme svastica, realizzata con una staccionata divelta, fare la sua comparsa sul prato. "Questo vuole essere un momento di testimonianza e ricordo. Quanto accaduto qui due mesi fa ci ha spinto a organizzare questa manifestazione", ha spiegato il preside. Dopo le corse per la democrazia, che hanno coinvolto anche i professori, ci sono stati i contributi delle istituzioni che hanno voluto raccogliere l’invito degli allievi: sindaci e assessori del Nord Milano, Lina Calvi dell’Anpi, per anni presidente dell’associazione sestese, Dario Venegoni, presidente dell’Aned nazionale. "Gli uomini che questo Monumenti ricorda sarebbero felici di vedervi correre qui e soprattutto di vedere crescere una nuova generazione consapevole e decisa a difendere la democrazia, che loro a così caro prezzo hanno conquistato", ha commentato Venegoni, ringraziando i giovani che hanno deciso di mobilitarsi.

"Dove iniziano i diritti universali? Vicino a casa, in posti così piccoli che non possono essere visti in nessuna mappa, ma essi sono il mondo di ogni singola persona", diceva Eleanor Roosvelt, riletta dagli studenti del Casiraghi. Che, per due ore, hanno riempito il Parco Nord di citazioni, estratti di saggistica, pezzi di storia e letture di opere d’are, come i dipinti celebri che sono stati riprodotti e spiegati, ad esempio la danza attorno alla colomba rappresentata da Picasso. "Una danza universale, come riconciliazione con la pace. Ringraziamo questo artista che, con il suo segno espressivo, ci ha dato un simbolo universale". La mattinata si è chiusa con la poesia di Dino Buzzati “Aprile 1945” sulla fine della guerra. "Ragazzi e insegnanti si sono tutti impegnati per la riuscita di quella che voleva davvero essere una festa e un momento collettivo: dalla locandina ai video, dalla selezione dei documenti da portare agli inviti – ha concluso la professoressa Innocenti –. Un ringraziamento speciale va al nostro preside che ha dimostrato che l’educazione civica al liceo Casiraghi può essere svolta dando veramente un senso a questo termine".