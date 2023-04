Liberazione, al corteo in 100mila Sala: Meloni dica che è antifascista

di Massimiliano Mingoia

Il sindaco Giuseppe Sala affonda il colpo contro la premier Giorgia Meloni ("quello che dovrebbe fare è mettere la faccia e dire con chiarezza e in maniera definitiva: siamo antifascisti") mentre la segretaria del Pd Elly Schlein decide di "onorare la Resistenza antifascista" senza nessuna risposta diretta alla premier targata FdI. Nel giorno del corteo della Festa della Liberazione da corso Venezia a Piazza Duomo – il presidente milanese dell’Anpi Roberto Cenati scandisce: "Siamo in 100 mila" – il primo cittadino e la numero uno dei dem scelgono strategie diverse per commentare la lettera della Meloni al Corriere della Sera sul 25 Aprile.

Una lettera in cui Meloni riprende in parte i contenuti delle Tesi di Fiuggi di An del 1995 ("ll frutto fondamentale del 25 Aprile è stato, e rimane senza dubbio, l’affermazione dei valori democratici, che il fascismo aveva conculcato e che ritroviamo scolpiti nella Costituzione repubblicana"), ma non scrive mai la parola "antifascismo". Un’omissione che non convince il sindaco: "La lettera della Meloni non aggiunge molto, io non la interpreto come una presa di coscienza diversa dal passato. Certe cose, se si sentono, bisogna dirle a voce, mettendoci la faccia. La Meloni, in alcune occasioni, pubblicamente, ha mostrato una faccia decisa, ha urlato parole e slogan. Ora dovrebbe dire: siamo antifascisti". Quanto al presidente del Senato Ignazio La Russa, andato all’Altare della Patria a Roma e poi volato a Praga per visitare un campo di concentramento nazista e la tomba del martire anti-comunista Jan Palach, Sala commenta: "La Russa non è qui? Ha fatto scelte diverse. Una parte del Paese sente il 25 Aprile, un’altra no". Cenati, dal palco, sferza La Russa ricordando la polemica sulle Fosse Ardeatine: "I nazisti non erano pensionati che passeggiavano per le strade italiane".

Sala, intanto, replica a questa domanda: FdI si è dimenticata della svolta di Fiuggi? "Ha rimosso quel passaggio, perché questa grande crescita di FdI degli ultimi anni non è avvenuta in base alla svolta di Fiuggi, ma al richiamo a posizioni più estreme, che ora non possono più negare. È un peccato. Da premier di tutti gli italiani, invece, un politico dovrebbe avere il dovere di cambiare". Dal palco di Piazza Duomo si susseguono gli interventi del segretario della Cisl Luigi Sbarra, del presidente dell’Anpi Gianfranco Pagliarulo, del numero uno dell’Aned Dario Venegoni, della studentessa universitaria Farida Elashwal Rodríguez e, in videocollegamento, di Aldo Tortorella.

Schlein, con fazzoletto rosso al collo, dopo aver percorso tutto il corteo vicino allo striscione del Pd – molti applausi per lei e il saluto con Sala – arriva sotto il palco e viene assediata dai cronisti: "La lettera della Meloni? Il 25 Aprile è il giorno in cui chi fa politica credo debba non solo onorare la memoria e il sacrificio dei partigiani ma anche proiettarlo nel presente e nel futuro. Quelli erano regimi che davano paura di futuro alle nuove generazioni. Oggi quella paura di futuro assume vesti nuove e chiama tutti, nelle istituzioni e in politica, nel Paese, ad un impegno quotidiano per realizzare pienamente i principi costituzionali". Un cronista fa notare alla Schlein che la premier nella sua lettera non ha mai usato la parola "antifascista" e lei sorride: "Io quella parola l’ho detta, noi continueremo a onorare la Resistenza antifascista". Da segnalare, infine, che ieri mattina il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, in città per deporre le corone di fiori al Sacrario dei Caduti vicino alla Cattolica, ha subito una contestazione da parte di una decina di ragazzi della Rete Studenti Milano.