"Liberare le strade dai veicoli è una strategia utile a tutti"

Guia Biscàro, storica attivista di Ciclobby, associazione per la promozione della ciclabilità, nonché presidente della “Consulta cittadina per la mobilità attiva e l’accessibilità“, come valuta la Zona a traffico limitato annunciata dal sindaco Beppe Sala?

"Personalmente la valuto con favore perché va nella giusta direzione: quella di liberare le strade e lo spazio pubblico dalle auto, a vantaggio dei cittadini, dei commercianti e dei turisti. Via Monte Napoleone è molto frequentata proprio dai turisti, che saranno i primi ad apprezzare il fatto di poter passeggiare per il quadrilatero della moda senza dover schivare le auto. Il centro è ben servito dai mezzi pubblici e dai taxi: l’automobile non è indispensabile".

I commercianti, però, non sono contenti.

"Non capisco perché ci sia sempre questa contrarietà di fondo nonostante gli esempi che abbiamo a Milano, oltre che in Europa. I casi di corso Vittorio Emanuele e di via Dante sono positivi, il divieto alle auto le ha rilanciate come vie dello shopping o del tempo libero. Senza contare che in molte capitali europee, come anticipavo, è inconcepibile arrivare in centro con le auto. E lo è già da qualche tempo".

Una parte del mondo ambientalista sostiene che il sindaco si limiti a piccoli interventi, quali questa Ztl, e sia troppo incline al compromesso su partite più grandi, quali le deroghe o l’inasprimento di Area B e C. Lei come la vede?

"Bisogna prendere atto che, purtroppo, ci sono e continuano ad esserci resistenze al cambiamento. Quindi capisco la politica del sindaco, capisco che preferisca procedere un passo alla volta e, dove possibile, accettare qualche compromesso".

Gi.An.