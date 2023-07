“Libera’’ ricorda il sacrificio di Ambrosoli

Si terrà oggi alle 22 “Nel rispetto di quei valori”, la commemorazione dell’avvocato Giorgio Ambrosoli, a 44 anni dal suo assassinio, promossa da Libera Milano e dall’amministrazione comunale.

Alla cerimonia, che si terrà davanti alla targa del Comune in via Morozzo della Rocca angolo via San Vittore, parteciperà l’assessora ai Servizi civici, Decentramento e Partecipazione, Gaia Romani. Interverranno la vedova Annalori Ambrosoli e il giornalista e scrittore Mario Calabresi, figlio di Luigi Calabresi, il commissario di Polizia ucciso da Lotta Continua.