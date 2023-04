Lezioni sospese, camp sportivo per i bambini

Voto amministrativo e scuole chiuse, per i bambini delle elementari sarà proposto un “camp elettorale” di primavera, "con l’obiettivo di limitare i disagi per le famiglie dei più piccini". Il camp sportivo si terrà al centro sportivo Seven Infinity lunedì 15 e martedì 16 maggio e, in caso di ballottaggio, anche il 29 e il 30 maggio. La quota è di 30 euro al giorno, le iscrizioni saranno aperte dal 2 maggio sino a esaurimento posti.

Sulla questione delle elezioni all’interno dei plessi scolastici, come si ricorderà, il Comune gorgonzolese era stato protagonista di un vigoroso arrembaggio agli organismi competenti, cui era stato a più riprese chiesto di poter organizzare altrove, in palestra o al centro intergenerazionale, le operazioni di voto. Niente da fare. "Non posso capire questa ostinazione – attaccò il sindaco Stucchi in consiglio comunale –. Per le nostre scuole, qualora ci fosse anche il ballottaggio, saranno quattro chiusure in pochi mesi. Un disagio concreto".

Il camp sarà così organizzato: accoglienza, poi sport, pranzo, attività e relax, giochi in piscina e merenda. Il pranzo è incluso nella quota, le famiglie dovranno provvedere a borracce, merenda e naturalmente ad abbigliamento, costume e cuffia.

M.A.