Lezioni on line a Paullo: "Ecco le ultime truffe dei malfattori"

Riprendono le lezioni online del Comune contro truffe e raggiri. Un viaggio attraverso le tecniche più comuni utilizzate dai truffatori, ricordando che molto spesso i malfattori hanno un complice che ha il compito di distrarre le vittime. Un’iniziativa che piace molto, come l’ultima puntata dove si punta il dito contro i truffatori che agiscono in coppa, in stile Bonnie e Clyde. Lezioni che aiutano a sventare o evitare truffesimili ad altre già accadute sul territorio. Il malfattore spesso ha un complice. In molti casi, due o più persone potrebbero addirittura inscenare una recita agendo in tempi diversi: una prima persona entra in casa per sottrarre un oggetto qualunque, poi il complice, spacciandosi per un agente di polizia, si presenta alla porta con la scusa di restituire l’oggetto “rubato” e chiede di controllare se manchi dell’altro. Osservando mentre la vittima controlla i nascondigli dei preziosi o il denaro, sarà facilmente in grado di tornare a rubare il tutto. "Per restituirti qualcosa le vere forze dell’ordine non suonerebbero mai alla porta, ma convocherebbero al comando di appartenenza le vittime – spiegano dal Comune –. Impariamo tutti a essere più prudenti: eviteremo così di diventare vittime inconsapevoli di raggiri".

Sono sempre di più i Comuni che, soprattutto in estate, adoperano anche i social per raggiungere un numero maggiore di cittadini e dare consigli su come prevenire furti, raggiri e truffe. I malintenzionati infatti aggiornano costantemente i modi per raggirare soprattutto anziani e persone deboli. A fianco alle truffe ormai note, come quelle delle telefonate per annunciare falsi incidenti di figli o nipoti oppure che un congiunto è nei guai e ha bisogno di contanti, i truffatori si fingono esattori comunali, addetti del gas e postini. Suonano al citofno per annunicare la consegna di un pacco, la vittima scende in ascensore, il complice sale a piedi e mette a segno il furto in casa.

Massimiliano Saggese