Lezioni di difesa personale in piazza della Repubblica

Maxi-dimostrazione di difesa personale "da strada", aperto a tutti e indirizzato soprattutto "alle donne di tutte le età", il calendario di Melzo Estate si tinge di Viola: il colore della omonima rete antiviolenza dell’Adda Martesana, da sei anni corazzata contro violenza alle donne e maltrattamenti su un bacino di 28 comuni. L’appuntamento numero uno è per questa sera, dalle 18.30 alle 20.30 in piazza della Repubblica, si replica giovedì 20. Protagonista il maestro Graziano Schiavone. Al centro dell’evento la messa in pratica di tecniche di difesa personale utili soprattutto in caso di aggressioni "all’aperto" e improvvise, "e con una tecnica che aiuta a sviluppare fiducia e consapevolezza nelle proprie capacità".

L’evento è promosso dal Comune, così come tutti gli altri calendarizzati nell’ambito di Melzo Estate. "Data l’utilità dell’iniziativa – dice Valentina Francapi, consigliera delegata alla Rete Viola di Melzo – la Rete ha scelto di “agganciarsi’’ e di contribuire alla divulgazione dell’iniziativa". Il ritrovo in piazza sarà anche nuova occasione per la distribuzione di materiale informativo sulla Rete, che, tramite la Fondazione Somaschi, gestisce cinque sportelli in area e porta avanti politiche di formazione sul tema della violenza. "Non solo a Melzo, ma anche in altri centri della zona – continua Francapi – sono state inserite nei calendari degli eventi estivi iniziative in collaborazione con la rete". Proprio ad inizio estate Francapi aveva presenziato, a Milano, alla firma congiunta resti antiviolenza-Afol-Città Metropolitana del nuovo protocollo per il reinserimento al lavoro delle donne reduci da esperienze violente.

Monica Autunno