Lezione di autodifesa. L’invito piace a molte

Sono numerose le donne che hanno accolto l’invito dell’assessorato alle Pari opportunità per una lezione gratuita di difesa personale tenuta dagli istruttori di karate Luca De Marino e Luca Feanzoso l’altra sera nella palestra della Gichin Funakoshi Karate-Do in via Monte Grappa. "Sono molte le donne che si interessano ai corsi di difesa personale – spiega Luca De Marino Maestro di Karate –: il più delle volte non dicono apertamente quale sia la ragione, ma chi è esperto come me e il mio collega (che insegna da 40 anni) percepisce subito il motivo della richiesta, che spesso è legato a situazioni di violenza che hanno mille forme: abusi, molestie, pressioni psicologiche". L’iniziativa è parte del programma per celebrare la ricorrenza del 25 novembre Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. "La violenza sulle donne ancora una volta è portata alla ribalta dai fatti di cronaca di questi giorni – dice Rosetta Stavola, assessore alle Pari opportunità –. È un tema molto complesso da affrontare nei diversi ambiti: giuridici, culturali e sociali. Con le iniziative organizzate oggi dal Comune al TeCa vogliamo sensibilizzare la comunità sul tema". Si va dalla lettura di poesie alla mostra del circolo fotografico Ascani, ai lavori svolti dagli alunni delle medie con i risultati esposti al TeCa. Gli atleti della Nuova Pallacanestro vanno in campo a ogni partita con un segno viola sul volto e fanno 105 secondi di silenzio prima degli incontri per ricordare le 105 vittime del 2023.