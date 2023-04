L’ex procuratore Greco: "Rimasi male per Storari"

Ha respinto ancora una volta le accuse di inerzia mosse alla Procura di Milano, l’ex procuratore Francesco Greco, sentito come teste dal tribunale di Brescia nel processo in cui Piercamillo Davigo risponde per rivelazione del segreto d’ufficio per i verbali di Piero Amara sulla presunta loggia Ungheria. Verbali che in pieno lockdown il pm milanese Paolo Storari aveva consegnato a Davigo per autotutelarsi, a suo dire, da un freno messo dai vertici del suo ufficio alle indagini.

"Una cosa è certa, quando Storari viene da me a parlarmi per fare le iscrizioni, il giorno dopo convoco la riunione che poi slitta all’8 maggio" ha spiegato Greco. Oltre ad aver ribadito che di lì a poco vennero iscritte nel registro degli indagati 3 persone, nella sua ricostruzione Greco ha ricordato il giorno in cui il pm Storari andò da lui a dirgli che "era stato lui a fare uscire i verbali e a consegnarli a Davigo. Poi si era messo a farfugliare, così l’ho pregato di mettere per iscritto tutto. Rimasi freddo e disarmato e ancora oggi mi rimprovero di non averlo fatto sedere e detto “calmati e vediamo come risolvere“". "Ci sono rimasto male anche per Davigo", ha concluso. "Quando il Csm votò per il suo pensionamento, lo chiamai per esprimere la mia solidarietà".