L’ex Bistrò per il co-working. La rinascita dopo dieci anni

Dopo oltre 10 anni di abbandono, l’ex Bistrò troverà nuova vita. Ad annunciarlo ufficialmente la vicesindaca Stefania Accosa, al termine dell’iter di assegnazione dello stabile a una società privata che lo ha preso in locazione per adibirlo a spazi di co-working, uso foresteria e attività di ristorazione. Il fabbricato di via Di Vittorio, un edificio architettonicamente di pregio di proprietà comunale, versa attualmente in stato di abbandono. In passato era stato affidato per attività di ristorazione alla società Bistrò, che aveva però accumulato debiti per canoni di concessione non pagati fino alla decisione del Comune nel 2013 di rescindere unilateralmente dal contratto, chiedendo alla società di liberare lo stabile. Con un pesante strascico giudiziario, costato all’ex sindaco Antonio Falletta una condanna in primo grado a 1 anno e 4 mesi in quanto avrebbe cercato di evitare che il comandante della polizia locale eseguisse l’ordinanza di rilascio dell’immobile. Accuse però totalmente ribaltate in appello nel 2015, quando Falletta è stato assolto con formula piena. Sono seguiti lunghi anni di silenzio fino a quando, finalmente, la vicenda è arrivata a una sua positiva conclusione. "Siamo riusciti a realizzare l’obiettivo che ci eravamo prefissati - ha commentato Pietro Scialpi, assessore al Patrimonio –: non alienare il fabbricato, con l’effetto di perdere un elemento di ricchezza, e perseguire la strada di destinarlo a un’attività privata ma di interesse generale, in particolar modo di promozione del territorio e del suo tessuto imprenditoriale, in modo da ottenere il massimo valore pubblico per la città. In questo senso la proposta progettuale dell’affidatario soddisfa appieno l’esigenza di insediare attività utili alla promozione del tessuto produttivo locale, soprattutto guardando ai giovani che si stanno avviando al lavoro. Un mix che prevede spazi di co-working con annessi mini-locali ad uso foresteria quale servizio aggiuntivo, oltre alla ristorazione. La vicinanza a Milano e all’aeroporto di Linate favorisce la creazione di un volano di opportunità, mettendo Peschiera meglio in rapporto col resto d’Italia. Una nota da non dimenticare è il beneficio che questa scelta potrà apportare al bilancio comunale, con l’arrivo di risorse finanziarie nuove attraverso l’incasso di un canone di mercato non certo indifferente, che poi potrà essere impiegato in servizi utili ai cittadini". "È una notizia che si attendeva dal 2013", ha commentato la vicesindaca. "Si è tanto parlato delle sorti dell’ex Bistrò e ora le parole si sono trasformate in fatti. Un passo alla volta i risultati del duro lavoro stanno arrivando".

Valeria Giacomello