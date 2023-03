L’ex azzurro Fermi, il più votato del centrodestra conquista la delega a Università, ricerca e innovazione

Con quasi 14 mila preferenze nella circoscrizione di Como è stato il terzo consigliere regionale più votato il 12 e 13 febbraio e il primo nel centrodestra (davanti ne ha due del Pd). E questo ha contribuito a garantire una delega non di secondo piano - Università, ricerca e innovazione - ad Alessandro Fermi, 48 anni, avvocato e docente, in passato sindaco di Albavilla e sottosegretario a Palazzo Lombardia, nella precedente legislatura presidente del Consiglio regionale dov’è rimasto per dieci anni. Eletto, le altre due volte, nelle file del Pdl-Forza Italia ma un anno e mezzo fa è passato alla Lega di cui ora è uno dei cinque assessori (coincidenza: lo seguì il lecchese Mauro Piazza, appena nominato sottosegretario all’Autonomia e Rapporti col Consiglio sempre in quota Carroccio).