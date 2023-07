Lettera sui disagi inviata da Lucente Fontana difende i vertici Trenord

di Giambattista Anastasio

Attilio Fontana difende i vertici di Trenord e il loro operato. Il messaggio rimandato ieri dal governatore lombardo sia nelle dichiarazioni ufficiali sia attraverso i suoi più stretti collaboratori è chiaro: il rapporto di fiducia tra il presidente della Regione e il management dell’azienda ferroviaria resta intatto. Il riferimento è innanzitutto a Marco Piuri, amministratore delegato di Trenord, chiamato a ricoprire quell’incarico già nel 2018 da Fontana, durante il suo primo mandato a Palazzo Lombardia. Proprio Piuri, insieme a tutte le figure apicali dell’azienda, è finito nel mirino dell’assessore regionale ai Trasporti, Franco Lucente, di Fratelli d’Italia, firmatario di una lettera dai contenuti decisamente duri. "I guasti non possono diventare la regola. Il rapporto di fiducia si basa sui risultati": questi, in estrema sintesi, due passaggi della lettera inviata da Lucente a Trenord. Da qui la difesa da parte di Fontana. Il governatore ha commentato la missiva solo nel pomeriggio, una volta sbollita l’ovvia irritazione (si vocifera di una telefonata mattutina tra lui e l’assessore) e dopo aver sentito la coordinatrice regionale di Fratelli d’Italia, Daniela Santanché. Ecco l’altro rapporto che resta intatto, come confermato sia dallo staff di Fontana sia dalla stessa Santanché. Da ambo le parti si assicura che il caso è chiuso.

"Il problema Trenord non esiste – sentenzia Fontana in risposta alle domande dei cronisti –. Noi abbiamo lavorato 5 anni e abbiamo ricominciato a farlo in questi mesi per fare in modo che Trenord sia sempre più efficiente. Questi mesi stavano dando risultati molto positivi: quando abbiamo presentato il 111esimo nuovo treno acqquistato dalla Regione, abbiamo potuto dimostrare come la qualità del servizio fosse molto migliorata. Poi c’è stata questa settimana, invece, durante la quale si sono verificati alcuni problemi. Credo – fa sapere il governatore – che questo sia stato il senso della lettera che ha inviato l’assessore. Lui viaggiava sull’entusiasmo dei miglioramenti che verificavamo ed è rimasto un po’ amareggiato da quest’ultima settimana. Ma quest’ultima settimana è stato un evento assolutamente eccezionale quindi credo che la strada positiva che abbiamo iniziato a percorrere continuerà". "L’assessore – spiega da parte sua Santanché – ha notato che nell’ultima settimana le performance del servizio erano peggiorate e ha voluto inviare un alert ai vertici di Trenord. Ma lo ha fatto con spirito collaborativo, in ragione della sua delega, che è strategica, senza voler passar sopra nessuno né mettere in discussione nessuno: FdI non ha fame di poltrone ma di competenze. Ho parlato con Fontana – fa sapere la coordinatrice lombarda dei meloniani –, abbiamo avuto uno scambio cordiale come al solito: col governatore non ci sono problemi". Insomma: "Caso chiuso".

Ma il Pd non ci sta. "A volte ci si chiede se in politica esista il principio di non contraddizione – dichiara il consigliere regionale Emilio Del Bono –. L’assessore Lucente ha pesantemente stigmatizzato l’inefficienza e la mancanza di rispetto del contratto di servizio di Trenord e ha sottolineato che sono in crescita ritardi e disservizi. Ma a fronte di questa desolante verità, la Giunta e lo stesso Lucente propongono di riaffidare in modo diretto, senza gara, per altri 10 anni il servizio ferroviario ancora a Trenord, con una vertiginosa crescita di corrispettivi che Regione garantirà alla società, pari a quasi 100 milioni l’anno in più". Infine un altro Dem, Simone Negri: "Lucente fa il paladino de noaltri. Anche di recente il servizio ferroviario regionale è stato disastroso in diverse occasioni, causando enormi disagi a migliaia di pendolari. Peccato che lo stesso Lucente abbia cercato, invano, di convincere noi del Pd che fosse cosa buona e giusta rinnovare per 10 anni il contratto a Trenord".