Letizia Moratti e Mattarella per il Kenya

È stata Letizia Moratti ad accogliere e accompagnare il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la visita al “Centro per l’imprenditorialità“ di Nairobi, in Kenya, che, grazie al sostegno dell’Agenzia Italiana per la “Cooperazione e lo Sviluppo“ (Aics), all’“Università Cattolica del Sacro Cuore“ e alla “Fondazione E4Impact“, lavora da tempo nella capitale del Keyna a sostegno dello sviluppo dell’Africa e dei suoi giovani imprenditori.

"I giovani in Africa sono aperti al mondo, alle sfide e hanno una notevole propensione alla tecnologia, all’innovazione e al rischio, soprattutto d’impresa. Sono alla ricerca di un forte senso di riscatto per sé e le proprie comunità. In presenza di ecosistemi in grado di valorizzarli e supportarli, i giovani possono rappresentare un fondamentale driver di trasformazioni socioeconomiche in Africa. È questo l’obiettivo della Fondazione E4Impact", ha spiegato la Moratti dopo aver citato i numeri che prospettano una crescita demografica esponenziale della popolazione africana da qui al 2100. "Tuttavia – ha avvertito l’ex vicepresidente della Regione Lombardia – non bisogna dare per scontata la previsione dell’Africa come continente del futuro. Il futuro deve avere profonde radici nel presente che contempla ancora tanti problemi tra i quali l’instabilità politica, il cambiamento climatico che si abbatte sul continente più che in ogni altro luogo e il crescere dello jihadismo che, in parte arginato nella regione medio-orientale, rischia di trovare in Africa nuovi territori di conquista e di proselitismo. Con la conseguenza di imponenti fenomeni migratori".