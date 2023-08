L'estate dei cani fra veleni, abbandoni e Lacchiarella

Rotolini di pancetta imbottiti di veleno. Allarme a Lacchiarella dove una signora ha rinvenuto alcuni involtini ripieni di pillole. La vicenda è stata denunciata alla polizia locale che ha effettuato un sopralluogo per vedere se ce ne fossero altri. Sono in corso anche indagini utilizzando le telecamere della zona. Il fatto è accaduto in via dei Mille, ma di segnalazioni relative a bocconcini e polpette avvelenate spesso rivelatesi purtroppo reali arrivano un po’ da tutti i comuni della zona e non solo. Di folli nemici degli animali in giro ce ne sono molti. E ci sono anche gli emuli che pur di seminare il terrore fra gli amici dei cani lasciano in giro, soprattutto nelle aree verdi salsicce con dentro medicinali di ogni genere, polpette con pezzi di vetro e altro. Cani e gatti sotto attacco un po’ ovunque. "Fra Opera e Locate di fatti gravi ne sono successi troppi con bocconcini avvelenati lasciati nei parchi, e anche nelle aree cani. Purtroppo non è facile acciuffare questi delinquenti, ma a volta le forze dell’ordine riescono e le pene sono severe – spiega Emanuela Pagliaro della Leidaa, associazione con sede a Opera impegnata nella campagna contro gli abbandoni –. Questa estate già siamo impegnati a fronteggiare l’abbandono di cani e gatti, in aumento, poi ci sono anche certi elementi a rendere difficile la vita degli amici a quattro zampe". Proprio a Opera lo scorso anno addirittura c’era uno che girava per la zona delle villette sparando con un pistola ad aria compressa ai cani nei giardini. Lo scorso anno nella zona del sud Milanese sono arrivate almeno una trentina di segnalazioni di bocconi avvelenati, la maggior parte risultate reali.

Massimiliano Saggese