L’esperimento: telecamere termiche per individuare subito gli intrusi

Telecamere termiche per rilevare immediatamente un intruso che scende sui binari o si addentra nelle gallerie della metropolitana. È il sistema che Atm sta sperimentando per intervenire con maggiore tempestività in caso di "anomalie" come queste, che comportano per forza l’interruzione della circolazione. Al momento è una sperimentazione che l’Azienda trasporti milanesi sta sperimentando sulla tratta M1 tra Pagano e Rho Fiera, con l’intenzione di estendere il sistema all’intera rete. Un sistema di telecamere termiche, appunto, che permettono di captare subito la presenza di eventuali “camminatori“, che rischiano la vita oltre a rendere necessaria l’interruzione della circolazione.

La tecnologia utilizza l’Intelligenza artificiale e rileva le presenze indesiderate grazie al calore, inviando all’istante un avviso alla sala operativa e all’agente di stazione per sospendere la circolazione. In questo modo si abbattono i tempi d’intervento, si può più facilmente salvare vite (nei casi peggiori) e si riducono i disagi per i passeggeri. Un’innovazione importante che Atm intende estendere al resto della rete metropolitana.

M.V.