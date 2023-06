L’esercito dei 600 ai Centri estivi Servizio “salva-estate” per le famiglie

di Barbara Calderola

Scuole gratis e aperte anche a lezioni finite, più contributo disabili: via ai Centri estivi comunali per 600 ragazzi fra 3 e 14 anni a Pioltello. Un’esperienza che in qualche caso durerà fino a settembre fra natura, sport e musica, dal giardinaggio al solfeggio, al teatro al riuso, senza tralasciare i classici giochi di squadra: ce n’è per tutti i gusti. Servizio chiave per tante famiglie impegnate nella corsa a ostacoli della conciliazione casa-ufficio, "e noi facciamo la nostra parte - spiega Jessica D’Adamo, assessore all’Istruzione - offrendo sedi senza chiedere affitto alle associazioni che organizzano l’estate degli alunni.

La misura serve a non gravare né sui loro bilanci, né su quelli domestici. Anche quest’anno siamo riusciti a costruire una proposta ampia e soprattutto di qualità grazie all’impegno e alla collaborazione con il mondo del no-profit. Il Comune sostiene le iniziative sia dal punto logistico che in parte da quello economico, assicuriamo anche fondi per le spese generali". Un ruolo decisivo ce l’hanno "i due istituti comprensivi che non fanno mancare la loro disponibilità - sottolinea D’Adamo -. Per gli under 14 saranno settimane all’insegna dell’amicizia e del divertimento". Il Gabbiano apre il 15 giugno all’elementare in via Galilei a Seggiano (331.1608467); anche Sport e Life comincia dopodomani alla primaria di via Milano (338.8564466 - 349.4485619) e pure il Centro collettivo di Limito aspetterà bambini e preadolescenti in via Dante 116B (328.5946968), come Genitori Lilluput (328.5946968) in via Molise, mentre il Civico istituto musicale "Puccini" ha iniziato lunedì, ma è ancora possibile iscriversi (02.9266560 - 375.5174164). Varie le formule studiate per tutto il periodo, esattamente come succede per altri servizi si può scegliere una soluzione su misura: full-time, o part-time, pranzo al sacco, oppure al tavolo, tutto è studiato "in maniera flessibile per andare incontro alle esigenze di ciascuno".

E per i fratelli dappertutto sono previste agevolazioni. Per i ragazzi un momento ricco di novità e di approfondimenti anche di argomenti che ormai sono entrati nei curriculum di studi sin dai primi anni di vita, come la cura dell’ambiente con laboratori green per tenere alta l’attenzione sui corretti stili di vita contro la febbre del pianeta.