L’Escape Room all’aroma di caffè. Tra sfide ed enigmi da svelare

Mumac e Mumac Academy presentano “Mumac Coffee Escape”, la prima Escape Room all’aroma di caffè. Un’esperienza esclusiva che tutti gli appassionati di caffè o di Escape Room potranno vivere a partire dall’apertura straordinaria di sabato 16 marzo 2024, all’interno degli ambienti del Museo e nelle aule formative dell’headquarter del Gruppo Cimbali a Binasco. Un’idea nata con l’obiettivo di mettere a disposizione dei partecipanti un’esperienza nuova e originale all’interno del museo. "Mumac Coffee Escape è un’avventura intrigante e al tempo stesso un progetto poliedrico che vuole far vivere l’esperienza del Museo in modo originale, proponendo ai visitatori un’esperienza di evasione e divertimento avvincente, unita all’opportunità di conoscere la più importante realtà che riguarda la storia di un intero settore del Made in Italy. La sfida è quella di lasciare nei partecipanti una traccia di conoscenza su fatti e aneddoti legati alla cultura del caffè", ha commentato Barbara Foglia, Mumac Director. Mumac Coffee Escape è articolata in due diverse proposte, Mystery e Investigation che permettono di vivere l’esperienza su due diversi gradi di complessità e durata: con la proposta Mystery - della durata di un’ora - l’avventura si snoda all’interno delle 7 sale espositive del Mumac, il più grande Museo al mondo che racconta l’evoluzione storica delle macchine per caffè espresso.

Scegliendo questa proposta, i partecipanti si addentreranno nell’avventura fino a sventare il reato in questione attraverso la raccolta di indizi nascosti tra le macchine del Museo. La seconda proposta - Investigation - della durata di due ore, oltre ad integrare la Mystery, prevede l’accesso all’interno delle aree esperienziali di Mumac Academy: il Training Centre, luogo dedicato al mondo della caffetteria e la Sensory Room, dove i sensi vengono stimolati per una miglior conoscenza dell’amata bevanda. Per vivere la Mumac Coffee Escape è necessario prenotarsi sul sito www.mumaccoffeescape.com selezionando una delle date attualmente disponibili nelle quali sono previsti diversi slot in cui poter scegliere di partecipare alla versione standard o premium: ogni team può essere composto al massimo da 7 persone.