L’enigmistica si allena ogni Giorno "Io, secchione ancora senza pupa Ma grazie alle parole sono showman"

di Mariachiara Rossi

A metà anni 2000 è diventato noto al grande pubblico partecipando a “La pupa e il secchione” tra i “cervelloni”, presentandosi come "campione di enigmistica che non ha mai baciato una donna". Oggi Omar Monti ammette di vivere di rendita, grazie proprio alla fama che quel programma gli consegnò: "Se sono diventato un animale sociale e un po’ showman è solo merito della tv: da uomo acculturato mi sono messo anch’io a fare le “capriole” e attualmente mi divido tra spettacolo e avanspettacolo", racconta il 48enne originario di Firenze, con l’ironia tagliente che lo contraddistingue.

Partecipare a “La pupa e il secchione” è servito a promuovere i giochi di intelletto e di parola in Italia?

"Direi di no. Ai tempi avevo 30 anni, insomma ero un ragazzino, conosciuto solo nel mondo degli enigmisti per il numero di trionfi nei tornei nazionali e quando ricevetti la chiamata degli autori di Mediaset genuinamente accettai subito. Di fatto però quell’esperienza serviva solo a mettere alla berlina la categoria dei secchioni, e io di certo non fingevo. Quello che si percepiva da casa era tutto vero: introverso, timido ma anche ironico e sarcastico, sono stato sempre me stesso".

Qual è l’identikit di un enigmista?

"Essenzialmente non esiste: devi sentire un fuoco ardere dentro che non è scientificamente spiegabile. Un po’ come un pittore che si ritrova a dipingere per istinto. Poi per diventare bravi conta l’allenamento, e la verità è che io rimanevo chiuso in camera otto o dieci ore a risolvere quiz e ad inventarne altri più complicati, fin da quando avevo 12 anni. Poi ci sono delle skill, delle abilità comuni: avere una buona dose di pazienza e giusto un pizzico di follia per smontare e rimontare tutte le lettere dell’alfabeto".

Gli appassionati di questa disciplina fanno più fatica a instaurare relazioni?

"Di sicuro abbiamo spirito e la battuta pronta, ma se si vogliono raggiungere livelli alti servono impegno e dedizione e spesso sei obbligato ad estraniarti dal mondo esterno. Tutt’ora sono single in cerca dell’anima gemella e non penso sia frutto del caso. Vi racconto un episodio esplicativo: una sera sono uscito con una ragazza di nome Claudia, per impressionarla ho fatto l’anagramma del suo nome. E le ho chiesto: “Ma se ti chiami Claudia allora vuol dire che sei “acidula”?“. La prima e ultima che l’ho vista".