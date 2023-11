L’energy manager taglia le bollette

L’energy manager studia come traghettare edifici pubblici vecchi e nuovi verso l’efficienza nei consumi e in bolletta. Vimodrone ha arruolato la nuova figura professionale in linea "con gli obiettivi di contenere i costi e migliorare la resa del patrimonio immobiliare". Tra i suoi compiti anche preparare la strada per partecipare a bandi e rastrellare risorse per il cambiamento. "Un primo importante passo verso la nascita delle Comunità energetiche - dice Silvia Brondoni, assessore alla partita - oltreché un deciso ampliamento del raggio d’azione per il Comune verso le politiche europee e relative opportunità di finanziamento. L’arrivo dell’esperto è stato un passaggio obbligato che non si poteva più rimandare, proprio per l’elevata specificità del settore e per il suo impatto sull’ambiente e sul piano economico in cima alle nostre priorità".

Bar.Cal.