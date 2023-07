Legambiente unisce le forze: "A che punto è la complanare?"

di Davide Falco

Legambiente di Bollate e di Novate unite per avere risposte sulla complanare della A52. La strada che dovrebbe collegare via IV Novembre a via Piave è un tema di cui le due associazioni territoriali si sono occupate a più riprese. Chiedono infatti delle risposte fin dal 2021. L’attuale situazione del traffico è poco sostenibile e le previsioni sono che nel centro di Bollate si vada incontro a un ulteriore peggioramento. Lo stesso vale per la via Di Vittorio a Novate, perennemente bloccata nelle ore del tardo pomeriggio. La chiusura dell’uscita novatese di via Brodolini ha cambiato totalmente il flusso di veicoli, deviandoli verso il centro di Novate.

Analogo discorso si può fare anche per il vicino Comune di Bollate: manca l’ultimo segmento di complanare che porta in via Piave, le automobili si riversano così nel centro del paese. "I Comuni di Bollate e Novate, direttamente interessati alla realizzazione rapida dell’infrastruttura, in fase di progettazione iniziale non l’hanno contemplata e da due anni a questa parte, da quanto ci risulta, sono inconcludenti. Ci avevano risposto pubblicamente che tutto sarebbe stato risolto presto e bene. Cosi non è stato", spiegano da Legambiente Bollate.

"Purtroppo anche a noi non arrivano risposte su tempistiche, cronoprogrammi e informazioni. Due mesi fa abbiamo chiesto in Comune di convocare la consulta Rho-Monza per avere aggiornamenti, ma non ci hanno neanche risposto", spiega il referente di Legambiente Novate, Ambrogio Boniardi.

Gli interrogativi in sospeso riguardano la questione della procedura sui lavori, se il progetto esecutivo è pronto, se ci sono i soldi per finanziarlo. "Prevediamo che i due Comuni rispondano che ci sono di mezzo Serravalle, il ministero e la Regione. E in parte è vero. Ma i nostri due Comuni, cosa stanno facendo di concreto? E così difficile avere delle risposte?", concludono da Legambiente Bollate.