Legambiente premia Rho per l’impegno sulle energie rinnovabili. Il Comune di Rho è stato rappresentato dall’assessora all’Ambiente Valentina Giro al forum “Quale energia”, organizzato da Legambiente Lombardia per promuovere il dibattito sull’energia, facendo anche un punto sull’ impegno dei Comuni nello scenario delle energie rinnovabili. Il convegno ha permesso di riflettere su obiettivi e investimenti indispensabili per attivare la transizione energetica nei territori, partendo dalle città, e una sessione è stata dedicata anche al tema della transizione energetica degli edifici, rivolta a cittadini e amministratori di condominio. All’evento sono stati invitati enti locali, imprese, associazioni d’impresa e del terzo settore. La giornata di studio si è conclusa con la consegna degli attestati di riconoscimento ai “Comuni rinnovabili”. Secondo il rapporto nazionale “Comuni Rinnovabili 2023” diramato in giugno da Legambiente, la Lombardia risulta essere la prima regione per crescita delle energie rinnovabili.

Rho si colloca al primo posto in Lombardia con 7.545 KW di “nuovo” installato, per la maggior parte dei casi, si tratta di impianti fotovoltaici collocati su coperture di edifici. Il peso maggiore lo ha il polo espositivo di Fiera Milano. Il Comune di Rho ha attivato diversi impianti fotovoltaici, i più importanti sulla palestra del Molinello e sulle scuole Bonecchi e Tommaso Grossi. I pannelli sono attivi anche sulle scuole di via San Giorgio e sulle case comunali di via Pavese. Entro il 30 settembre è previsto il collaudo di pannelli sul tetto dell’impianto natatorio del Molinello grazie all’aggiudicazione di un bando regionale e altri interventi sono in programma. "Ringraziamo Legambiente per il riconoscimento e per l’approfondimento sul tema dell’energia. La sfida è rendere la nostra città sostenibile, in linea con gli obiettivi di neutralità climatica entro il 2050", conclude l’assessora Giro. Davide Falco