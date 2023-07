Legambiente, "No alla Casa e Ospedale di Comunità a Cormano"

Gli ambientalisti confermano la propria contrarietà alla collocazione della Casa e dell’Ospedale di comunità, che a Cormano nasceranno nell’area verde di via Walter Tobagi. Nonostante le proteste del neonato comitato, dell’opposizione e di Legambiente, in consiglio comunale l’altro giorno è stata decisa la nuova funzione del parco. "Consideriamo le Case e gli Ospedali di comunità ipotesi di presidio sanitario pubblico positive e importanti. La salute dei cittadini si tutela però in tanti modi, non alternativi tra loro. Innanzitutto, con un ambiente sano: più natura, più alberi, meno traffico veicolare, meno inquinamento", spiega l’associazione che conta un centinaio di iscritti. "Pensiamo che realizzare un presidio che comporti la distruzione anche di un solo metro quadro di suolo sia una scelta sbagliata, perché con i livelli d’inquinamento dell’aria di Cormano ci priveremo di un altro pezzo del nostro già piccolo e insufficiente polmone verde", sottolinea Legambiente, che in questi mesi insieme al comitato ha chiesto soluzioni alternative "non distruttive del verde". Più ipotesi erano state fornite dal Comune ad Asst e Ats, che non le avevano valutate adeguate alle esigenze della nuova struttura per spazi, costi di ristrutturazione, vincoli. Legambiente, però, non molla. "Si poteva recuperare un’area pubblica dismessa: Villa Gioiosa o il Villettone di fronte al Bi. Quello che nascerà a Cormano non sarà un vero ospedale e poteva essere collocato nella vecchia struttura di Niguarda con zero consumo di suolo". L’area ceduta, pari a 5mila metri quadri, sarà edificata con un’impronta a terra di 1.800 metri quadri, "compensati con il recupero di 1.150 metri quadri di posteggio inutilizzato, con un consumo netto di suolo di circa 650 metri quadri", replica l’amministrazione. La.La.