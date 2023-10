I nostri capoluoghi “avvelenati”: inquinamento, sprechi e trasporti inadeguati. Ecco tutti i mali della Lombardia

Milano, 24 ottobre 2023 – Sette città da sufficienza, ma c’è ancora molto da fare su trasporto e qualità dell’aria.

È il quadro che emerge dal rapporto sulle performance ambientali delle 105 città capoluogo di provincia, ‘Ecosistema urbano 2023’ di Legambiente.

"Non si potrà vincere la sfida ambientale e climatica – commenta Stefano Ciafani , presidente nazionale di Legambiente – senza una vera e propria rivoluzione delle aree urbane, non solo perché sono i luoghi dove tra pochi decenni vivrà la maggioranza della popolazione, ma anche perché è in questi territori che si amplificano le crisi ambientali, sociali ed economiche. Le città vanno ripensate come motori di un cambiamento".

Per quanto riguarda la classifica generale, basata sull’analisi di 19 parametri a cui vengono assegnati un massimo di 100 punti in base agli obiettivi di sostenibilità, al secondo posto c’è Mantova (decima lo scorso anno e terza due anni fa), con un 82% complessivo, nonostante alcuni ‘nei’ per le concentrazioni di ozono e gli alti consumi idrici.

Superano la media nazionale del 56,41% anche Cremona, Pavia, Bergamo, Brescia, Lodi, Varese, Milano, Sondrio e Como, mentre sono sotto la media Lecco e Monza.

Tra le città lombarde Milano si classifica tra le peggiori per No2 (biossido di azoto) e Pm10; per queste ultima va male a Cremona. Bergamo è nel novero, invece, delle città peggiori per incidentalità stradale.

Tra le note positive ci sono Brescia e Pavia, tra le poche città dove, secondo Legambiente, prendere il bus è una vera alternativa all’auto, mentre Mantova è la ‘regina delle bici’. I capoluoghi non brillano sul fronte delle perdite idriche: se Pavia, Milano, Monza e Mantova ne contano meno del 15%, Sondrio e Lodi sono tra il 15 ed il 20%, Cremona tra il 20 ed il 25%, mentre viene sprecata oltre un quarto dell’acqua immessa nella rete a Bergamo, Brescia, Lecco, Varese. Male l’aria: in tutte è tra l’insufficiente e lo scarso.