L’educatrice di strada: "Intercettare i disagi. Troppe ragazzine si sentono già grandi"

"Il lavoro va fatto fin dall’inizio, fin dall’infanzia. Non può arrivare l’educatore di turno e fare il miracolo. Io vedo campanelli d’allarme già in prima media, con ragazzine che si atteggiano come se fossero delle ventenni". Lo dice Sara Dono, di 28 anni, educatrice professionale della Fondazione Aquilone che coordina “Sopra la panka 2.0“ insieme alla cooperativa sociale Diapason e all’associazione Shareradio. Un progetto di Educativa di strada nel Municipio 9, grazie al Comune.

Martedì due ragazze di 15 anni hanno aggredito una coetanea fuori da scuola, a Lampugnano, mandandola all’ospedale. Come reagisce a questa notizia?

"Io penso che molti disagi non siano stati intercettati dagli adulti prima che si arrivasse a questo punto. Adesso, per recuperare queste ragazze, c’è da fare un lavoro enorme. Ma io non le conosco, non posso esprimermi nello specifico. Posso dire che, appunto, il punto di partenza deve essere la conoscenza: è indispensabile per individuare cosa ha fatto scattare quel gesto e come intervenire. I segnali vanno colti il prima possibile e soprattutto occorre dare ai ragazzi delle occasioni. Mi viene in mente il caso di una giovanissima che era molto aggressiva ma che adorava cucinare, come ho scoperto dopo aver parlato a lungo con lei: ecco, frequentare un laboratorio di cucina è stato il primo passo per cambiare rotta. Anche solo sentirsi capaci di riuscire a fare qualcosa è prezioso, per adolescenti che ripetono di non saper fare nulla. Se un ragazzo (e in questo caso una ragazza) vuole comunicare qualcosa, anche solo di avere un problema con un coetaneo o di “avercela con lui“, passare alle mani è la strada più semplice. Noi dobbiamo fare in modo che non si arrivi a quello, ma per farlo dobbiamo intercettare prima il disagio. Non è facile".

E stare “sulla strada“ può essere una soluzione?

"Sicuramente aiuta. Perché un ragazzo che ci viene a trovare in ufficio lo fa quando la situazione è già problematica, spinto magari dai genitori o dalla scuola. Invece avere a che fare con i giovanissimi incontrandoli in strada, nei loro luoghi di ritrovo, può fare la differenza. Perché ci consente di cogliere sia dei campanelli di allarme e sia dei desideri che altrimenti non vedremmo. Io intercetto ragazzi sulle panchine o seduti sui muretti; altri in gruppo. Tutti hanno qualcosa da dire".

Nei giorni scorsi, don Gino Rigoldi, storico cappellano del Beccaria, sottolineava che gli educatori oggi devono "cambiare linguaggio" per avvicinarsi ai giovani e capire i loro problemi. È d’accordo?

"Sì. Perché i ragazzi hanno una modalità diversa di esprimersi, sia rispetto a noi adulti e sia tra loro: non sono tutti uguali. E tante volte, anche se si chiudono, hanno tante cose da dire. Spetta a noi trovare la chiave per farli esprimere, capire cosa succede anche solo attraverso un gesto, uno sguardo o una parola".

Lei pensa che le ragazze di Lampugnano abbiano lanciato dei segnali di disagio, non colti?

"Io penso di sì, perché un’aggressione di quel tipo sicuramente è frutto di un malessere che parte da lontano. Non ci si improvvisa aggressori con un coltello di punto in bianco. Non esistono i raptus. Per questo è importante fare un lavoro a partire dall’infanzia, sia per una corretta relazione con i coetanei e sia per quella con gli adulti. Indispensabile è mettersi in ascolto e fare esprimere i ragazzi e le ragazze, in modo che ciascuno trovi la sua strada".