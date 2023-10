L’edilizia pubblica: "Più alloggi popolari per il ceto medio a rischio povertà"

Aumentare la quota di alloggi popolari assegnati a chi rientra nella fascia di reddito Isee compresa tra i 10mila e i 16mila euro annui: è questo uno degli obiettivi prioritari dell’assessore regionale alla Casa e all’Housing sociale, Paolo Franco. Un obiettivo che, spiega lo stesso assessore, ha tre finalità: sostenere il ceto medio-basso, favorire il mix abitativo e sociale nei quartieri e nei Comuni, rendere più sostenibile il bilancio delle Aler lombarde. "La percentuale di coloro che rientrano nella fascia di reddito considerata e che riescono a vedersi assegnare una casa popolare è oggi inferiore al 5% – spiega Franco –. Eppure non si tratta di persone abbienti, ma di famiglie che vivono con due stipendi da 1.100 euro lordi al mese e, specie in certe realtà, sono a rischio impoverimento, sono nuove povertà. È necessario sostenerle dal punto di vista abitativo". Detto altrimenti: sebbene non agiate, queste famiglie in graduatoria devono cedere il passo ad un numero crescente di famiglie con Isee inferiore ai 10mila euro annui. "Incentivare il loro ingresso nell’edilizia residenziale pubblica – prosegue Franco – ha altre due ricadute fondamentali: aumentare il mix abitativo e sociale nei quartieri e nelle nostre città e aumentare il numero di coloro che possono corrispondere l’affitto alle Aler".

L’obiettivo sarà perseguito attraverso due strade, anzi tre: un aggiornamento dei criteri e dei punteggi da usare nei bandi di valorizzazione degli alloggi pubblici, la modifica della legislazione corrente attraverso l’approvazione della legge di revisione normativa e ordinamentale che già oggi approda in Consiglio regionale e, terzo, un approfondimento dei controlli sulla morosità perché si possa distinguere tra quella davvero incolpevole e no. La prima strada sarà percorsa nei grandi Comuni in occasione dei bandi di valorizzazione delle case popolari, a partire da Milano e area metropolitana. La seconda strada interessa, invece, i Comuni al di sotto dei 20mila abitanti, ai quali fanno riferimento le due proposte di modifica della legge che oggi l’assessore sottoporrà all’Aula del Pirellone. "La normativa – rimarca Franco – deve essere in grado di inquadrare la disomogeneità dei territori che Regione si trova a governare e di risponderle al meglio". La terza soluzione, quella dei controlli, come ovvio, sarà più trasversale.

Le due modifiche della legge che l’assessore proporrà oggi in Consiglio riguardano entrambe, come anticipato, i Comuni tra i 10mila e i 20mila abitanti. La prima dispone che tali Comuni possano riservare a chi rientra nella fascia di reddito Isee compresa tra i 10mila e i 16mila euro annui il 15% degli alloggi inclusi nei bandi di valorizzazione, mentre la seconda ha a che fare con le alienazioni (quindi le vendite) di alloggi pubblici: ad oggi la legge impone ai Comuni sotto i 20mila abitanti di poter cedere massimo il 5% del totale degli alloggi pubblici, il provvedimento che oggi sarà votato dal Pirellone prevede di alzare questa percentuale fino al 15%, a discrezione dei Comuni. "Introduciamo una fascia in più – conclude Franco –: attualmente i Comuni al di sotto dei 5mila abitanti possono alienare il 50% del patrimonio abitativo pubblico, quelli tra i 5mila e i 10mila abitanti il 30% e dai 10mila in poi solo il 5%. Noi introduciamo lo scalino relativo ai Comuni tra i 10mila e i 20mila abitanti, che potranno cedere il 15% del patrimonio. Un modo per dar loro ossigeno e aiutarli nella gestione".