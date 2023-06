L’edificio resta in piedi "Non sarà più abbattuto" Il comitato canta vittoria: si fa strada il restyling

di Laura Lana

Il coordinamento Crocetta, il comitato nato per difendere la scuola Anna Frank, brinda. "L’edificio è salvo, non sarà più abbattuto". Il consigliere Pd Alberto Amariti rilancia con un videomessaggio. "Il sindaco è stato costretto a fare marcia indietro rispetto a uno scellerato progetto, Entangled, che vedeva al posto del plesso un giardinetto". Cinisello Balsamo Civica si accoda. "La mobilitazione di molti cittadini con 1.300 firme sembrano aver salvato la scuola. Chiediamo pubblicamente al sindaco di chiarire il futuro del quartiere e dei servizi". Esplosa a febbraio, la vicenda anima ancora la politica, dopo la campagna elettorale. Sulla Crocetta 15 milioni regionali dovranno riqualificare in 6 anni edifici pubblici e servizi, tra cui la Frank, l’unica scuola pubblica in Italia a ciclo completo Montessori (dall’infanzia alle medie). La prima ipotesi ne prevedeva l’abbattimento e lo spostamento degli alunni in altri plessi, tra cui il Lincoln da ampliare. "Ora si è deciso di ristrutturare l’istituto. Vorremmo sapere, come consiglieri e genitori, che fine faranno oltre 200 bambini durante i lavori - chiede Amariti -. Non vogliamo che le classi vengano divise: il ciclo deve restare unitario e trovare collocazione certa fin da subito. Entro il 30 giugno gli atti vanno portati in Regione e vorremmo essere informati per tempo". Le rettifiche sono in corso.

"Non credo oggi ci siano dead line, in ogni caso non ho appuntamenti in agenda il 30 - replica Ghilardi -. Oggi alle 16 (ieri, nda) è stata protocollata la proposta della scuola: è ben definita, ma mancano i numeri. Dobbiamo valutarla economicamente insieme alle altre alternative (la ristrutturazione, nda)". La dirigenza ha ipotizzato una scuola nuova di zecca dall’altra parte del quartiere. "Bisogna capire quanto costa, se le risorse del bando bastano, se possiamo integrare noi o Regione. O se tenere buona la proposta e inserirla in altri strumenti (il Pgt, nda)". L’incertezza fa male alla Frank. "Si è rischiato di non riempire alcune classi con le iscrizioni - spiega una mamma -. Oggi l’edificio è inadeguato ma l’abbattimento per andare in altre scuole non era una via. L’ottimale? Avere uno stabile moderno pensato per noi. Costa troppo? Si riqualifichi l’esistente. Ma almeno si dica dove i nostri figli studieranno e finiranno il ciclo".