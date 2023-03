L’eccellenza della città sfila al “Gelso d’oro”

Scout, coro, volontari: tutto pronto per il Gelso D’oro. Domani sera alle 21, alla Casa delle Arti sfilerà l’eccellenza di Cernusco in ogni campo, dallo sport al lavoro. Fra i benemeriti anche Emilio Spinelli, il padre missionario scomparso ad agosto 2022 che "ha dedicato la vita agli altri e dato voce agli ultimi" e l’ex segretario cittadino del Psi Silvio Mandelli, pure lui mancato l’anno scorso, "esempio di coerenza che ha contribuito a rafforzare la comunità con impegno". E poi ci sono il farmacista Carlo Baboni che "ha sempre messo le persone davanti a tutto ed è stato prezioso punto di riferimento durante la pandemia", lo storico presidente dei Bufali, la Pallacanestro Libertas, Mattia Mitola "per avere ispirato sentimenti di lealtà". In passerella due associazioni, scout e coro che hanno entrambe raggiunto lo storico traguardo dei 50 anni di vita, eccellenze che sono state punto di riferimento per generazioni di cernuschesi e che proseguono il percorso. La prima con progetti in rete in collaborazione con altre realtà e con il Comune, il secondo come insostituibile polo culturale e artistico. "Questa cerimonia è carica di significato per la città - dice il sindaco Ermanno Zacchetti - è l’occasione per ringraziare cittadini e gruppi che hanno messo le proprie energie a disposizione di tutti, una tradizione che va avanti e si rinnova da 15 anni. Evento di punta della Fiera di San Giuseppe che inizia proprio così e che compie un secolo". Bar.Cal.