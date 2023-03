Le vasche della discordia sul Bozzente La Regione esulta, residenti furiosi

di Roberta Rampini

Per Regione Lombardia si tratta di "un importante intervento a tutela del territorio". Per i proprietari dei terreni agricoli che verranno espropriati, invece no. Stiamo parlando del progetto di AiPo (Agenzia interregionale per il fiume Po) e Regione per la realizzazione di vasche di laminazione nella zona di Biringhello a Rho. Obiettivo: prevenire e ridurre il rischio idraulico, ovvero gli allagamenti di alcuni quartieri rhodensi. Dopo mesi di silenzio si torna a parlare dell’opera. La giunta regionale, infatti, mercoledì pomeriggio ha approvato una delibera per lo stanziamento dei fondi necessari, quasi 9 milioni di euro, nell’ambito dei progetti per prevenire il dissesto idrogeologico. "Siamo molto soddisfatti dell’approvazione della delibera – ha commentato l’assessore regionale a territorio e sistemi verdi Gianluca Comazzi –. Rappresenta un grande passo in avanti per la protezione del territorio di Rho e per la tutela del nostro ambiente. Siamo consapevoli che la tutela del territorio non è solo un imperativo morale, ma anche una grande opportunità di sviluppo. Investire nella salvaguardia del nostro ambiente significa infatti migliorare la qualità della vita di tutti, preservando il nostro patrimonio naturale, e promuovere uno sviluppo sostenibile e armonioso della nostra comunità".

Ma l’enfasi del governo regionale non è condivisa dai cittadini di Biringhello e in particolare da chi possiede terreni agricoli che verranno espropriati per fare spazio all’area di laminazione. A luglio 2021 i proprietari dei terreni avevano bloccato i tecnici intervenuti per fare delle indagini sull’area. Dopo la protesta c’era stato un incontro per illustrare il progetto. "Siamo contrari a quest’opera, come abbiamo sempre detto – spiegano i rappresentanti del comitato –. Due anni fa nel corso di un incontro pubblico abbiamo evidenziato alcune criticità, si era anche parlato di soluzioni alternative. Poi il silenzio. Adesso veniamo a sapere che la Regione ha stanziato i soldi, quindi immaginiamo che l’iter del progetto stia andando avanti e ancora una volta non siamo stati ascoltati, neppure dall’amministrazione comunale rhodense che invece ci dovrebbe tutelare". Il progetto che era stato presentato ai cittadini prevede la costruzione di un’area di invaso, in prossimità del nodo idraulico costituito dal torrente Bozzente e dal suo canale scolmatore, con presa in corrispondenza del nodo di derivazione e restituzione delle acque laminate nello scolmatore Bozzente.