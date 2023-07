Le ultime ore prima del rogo Il mistero della sigaretta e la catena di telefonate

di Nicola Palma

e Marianna Vazzana

MILANO

Una sigaretta accesa in camera? Una domanda alla quale gli specialisti del Nucleo investigativo antincendi dei vigili del fuoco stanno cercando di dare risposta da tre giorni, considerando che potrebbe essere stato un mozzicone non spento a innescare l’incendio letale che la notte tra giovedì e venerdì ha tolto la vita a sei anziani ospiti della Rsa "Casa per Coniugi" di via dei Cinquecento al Corvetto e ne ha intossicati 81. La richiesta di aiuto è partita dalla stanza 605, quella in cui si sono sviluppate le fiamme: a chiamare con il suo cellulare la custode è stata Nadia Rossi, poi morta nel rogo insieme alla compagna di stanza Laura Blasek, fumatrice. Ma l’ultima persona che quella sera ha parlato con la signora Blasek è sicura che nel comodino dell’anziana non ci fosse alcuna sigaretta.

A rivelarlo è un’altra dipendente che ha ascoltato il racconto della collega che era di turno nel Nucleo 6 (quello del primo piano, in cui si trova la stanza 605) fino alle 21.30. "La signora Blasek – racconta l’operatrice – non stava bene da qualche giorno e non aveva neppure voglia di fumare. La collega, per tirarla un po’ su di morale, le ha promesso di darle “un premio“, con l’intenzione di accompagnarla in cortile a fumare se la signora avesse espresso quel desiderio. E si è messa a cercare una sigaretta nel comodino di Laura. Ma di sigarette non ce n’erano. Né nel cassetto e né nella borsetta dentro il comodino". Non è escluso che nell’arco di più di tre ore (l’incendio si è sviluppato dopo l’1) sia cambiato qualcosa. E neppure che la sigaretta fosse in un altro punto della camera, visto che un mozzicone e un pacchetto sono stati poi repertati. Ma l’operatrice è certa del fatto che la signora Blasek non avesse l’abitudine di fumare in camera. Azione peraltro vietatissima: "Lo faceva solo nel cortile al piano terra". Ma non è escluso che le regole non siano state violate: in un filmato senza audio inviato al Giorno da fonti interne alle due residenze per anziani del Corvetto gestite dalla stessa coop Proges, si vede un uomo che sta fumando all’interno di una stanza, che, stando a più verifiche, dovrebbe appartenere alla struttura "Virgilio Ferrari" di via dei Panigarola, quella gemella della "Casa per Coniugi". Sembra dire "Faccio come voglio". La prassi prevede che "agli ospiti – spiegano i lavoratori – vengano consegnate le sigarette su richiesta. Focus anche sull’accendino: "Laura non ne era mai sprovvista. Gli altri ospiti lo sapevano e andavano da lei a farselo prestare". Gli inqurenti sono al lavoro non solo per accertare la dinamica ma anche per passare al setaccio l’impianto di rilevazione fumi non funzionante e quello degli allarmi sonori, sempre fuori uso. Per questo la signora Nadia Rossi avrebbe chiamato la custode con il suo cellulare personale. "Ho bisogno del vostro intervento –le parole dell’operatrice al telefono con il 112 –. Mi ha telefonato l’ospite che c’è fumo. Poi sono andata sopra correndo per capire e ho visto al primo piano che c’era tanto fumo nella stanza. Poi sono scesa alla reception. Ho telefonato all’infermiere che vada a vedere, ma in realtà abbiamo bisogno del 115".

I giri di telefonate, a quanto pare erano l’unico modo anche per chiedere aiuto perché i pulsanti nelle camere erano “muti“. Di conseguenza era abitudine per gli anziani rivolgersi al custode con i cellulari. A quel punto "il custode – spiegano alcuni dipendenti – contattava gli operatori al telefono fisso, perché non abbiamo un cellulare di servizio, e per le urgenze chiamava l’infermiere, che invece ce l’ha". Oppure, come la notte tra giovedì e venerdì, l’addetto antincendio. Una sequenza di chiamate che potrebbe aver allungato i tempi dei soccorsi.