Milano, 24 ottobre 2023 – “Quella notte ho ricevuto una telefonata da Marta. Io dormivo, era quasi l’1. Poi si è presentata a suonare il campanello di casa, aveva una voce più alta del solito, mi ha chiesto di poter dormire da me. Ma a quell’ora io non ho aperto e sono tornato a dormire". “Quella notte“ risale al 4 ottobre.

E a ricordare quel momento è un conoscente di 72 anni – che chiede l’anonimato – della sessantenne Marta Di Nardo, che di lì a poche ore sarebbe stata uccisa, poi tagliata in due pezzi all’altezza delle anche e nascosta sul soppalco della cucina del vicino di casa Domenico Livrieri, di 46 anni, da quattro giorni in carcere per omicidio volontario, occultamento e vilipendio di cadavere.

"Mi dispiace per aver assassinato Marta, con la quale avevo un buon rapporto", ha confessato Livrieri, aggiungendo di averlo fatto "per prenderle il bancomat". A casa sua, in via Pietro da Cortona, aveva il cellulare di lei senza più la sim "che ho buttato nel water". E dopo l’omicidio mangiava a casa di lei, nella scala di fronte. Per non destare sospetti, ha poi gettato le chiavi dell’alloggio della donna "vicino alla stazione Centrale", come ha riferito in dichiarazioni spontanee.

Durante la sua ultima notte Marta cercava aiuto? Forse sì. L’ultima sua conversazione è delle 8.28 del 4 ottobre. A chiamarla era stato lo stesso Livrieri, dicendole di doverle restituire 20 euro (una volta a casa sua, l’ha pugnalata al collo con un coltello nascosto sotto una coperta). Nelle ore precedenti, la donna aveva chiamato tre persone. Una delle quali è il conoscente di 72 anni.

Quando ha ricevuto la chiamata?

"Era quasi l’1 di notte del 4 ottobre. Dormivo e quella telefonata mi ha svegliato; siccome ero assopito ho schiacciato il tasto sbagliato e non sono riuscito a parlare con Marta. Poi ho sentito suonare il campanello di casa: era lei. Non so se fosse sola o accompagnata. Mi ha chiesto di poter dormire da me e aveva una voce squillante, più del normale. Ma non mi sembrava fosse in pericolo né che avesse bisogno di aiuto. Comunque le ho risposto che stavo dormendo e che a quell’ora non avrei fatto entrare nessuno in casa. Poi è andata via, ho sentito sbattere il cancello del cortile".

Il giorno dopo ha provato a chiamarla?

"No. Ho provato due giorni dopo e il telefono era spento. Non mi richiamava ma non ho dato tanto peso alla cosa, pensavo si fosse offesa per il fatto che non le avessi aperto la porta di notte. Ora, con il senno di poi, mi sento un po’ in colpa: penso che forse aveva bisogno di aiuto ma io non me ne sono accorto. Non immaginavo potesse essere in pericolo".

Conosce Livrieri?

"No. E mi sento sollevato per questo: ho saputo solo adesso che si tratta di una persona pericolosa. Avrebbe potuto fare del male a chiunque. Forse mi sono salvato proprio non aprendo la porta, quella notte".