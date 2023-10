Le sfide della Cattolica: "Siamo atenei, non startup. La caserma è una conquista"

"Le università non sono start up. Non nascono dall’intuizione di un businessman per poi crescere fino ad essere mature abbastanza per essere cedute a un investitore. La contendibilità non è un valore degli atenei. La loro perennità, lo è. Il loro saper cambiare restando fedeli a sé stessi". Il rettore Franco Anelli apre l’anno accademico dell’università Cattolica focalizzandosi sul ruolo sociale degli atenei, in tempi di "incertezza" e "scetticismo", andando oltre ai ranking e a "un modello nel quale viene richiesto di acquisire competenze utili esclusivamente per andarsi a inserire in una certa casella di un organigramma aziendale". Anelli ha davanti a sé l’ultimo anno da rettore, è al suo terzo mandato. Tra le mani il piano strategico per i prossimi quattro anni e il bilancio appena chiuso. "Gli studenti internazionali immatricolati sono raddoppiati negli ultimi cinque anni", spiega. Erano 383 nell’anno pre-Covid, sono 771 quest’anno su 12.334 nuove matricole; sono tremila se si considerano tutti gli anni, di 165 nazionalità; 37 i percorsi di “doppia laurea“ organizzati con atenei oltreconfine. In dieci anni la popolazione studentesca cresce del 15% e cala la quota di fuoricorso del 21%.

Intanto continuano i cantieri "per ampliare e ristrutturare i collegi in modo da accrescere l’offerta dei posti letto", tema caldissimo in città, "ma che le università non possono risolvere da sole", ricorda il rettore, spostando lo sguardo verso la caserma Garibaldi: "I lavori nell’ala Santa Valeria vanno avanti, senza gli intoppi che ci sono stati saremmo già pronti", ribadisce il rettore. Si dovrà attendere il secondo semestre del 202425 per avere le 36 nuove aule (che accoglieranno 1.800 studenti), una sala convegni e spazi studio, ma quella che nel precedente piano strategico "appariva impresa incerta e ardimentosa", ora ha il sapore della "conquista" e lo rimarca senza dimenticare gli investimenti nei campus di Brescia, Cremona, Piacenza e Roma.

Da piazza San Pietro arriva il video-messaggio di incoraggiamento dell’arcivescovo Mario Delpini: "Si rinnovi l’ispirazione originaria tenendo presente il tempo in cui viviamo, il cammino percorso e il mondo che è cambiato", offrendo "non solo erudizione ma sapienza, non solo competenza ma anche motivazioni per fare di questa competenza un servizio". Al centro della cerimonia il conferimento della laurea honoris causa in Economia al giurista Guido Calabresi, 91 anni, professore emerito alla Yale University di origini milanesi, maestro di quattro giudici della Corte Suprema. "Se non fossi partito per l’America con la mia famiglia quando avevo 6 anni (senza un penny, sottolinea nella sua biografia) magari mi sarei laureato a 21 anni all’università Cattolica. Mi fa particolarmente piacere ricevere questa laurea 70 anni dopo".