Le scuse del pedofilo a Milano: "Era tutto finto"

Adescava online i genitori con problemi economici e offriva loro denaro in cambio dei corpi delle figlie. Eppure, a suo dire, "era tutta una finzione". Si è difeso così davanti al gip, l’uomo di 50 anni che nei giorni scorsi è stato arrestato a Milano per cessione e detenzione di materiale pedopornografico. "Nel mondo delle chat si finge di essere personaggi, si sa che si scrive a interlocutori finti. Si esagera", ha detto ieri, durante l’interrogatorio di garanzia. Rispondendo alle domande del giudice Luca Milani, il presunto pedofilo ha anche ammesso di avere "un problema", dicendosi pronto ad "affrontarlo".

Scoperto con oltre 400 file tra foto e video che ritraevano ragazzine minori di 16 anni, nel 2020 l’uomo sarebbe stato anche intenzionato ad abusare di una sua parente minorenne che abita a 40 chilometri da lui. Facendo leva su questa distanza, sia geografica che nel tempo, il difensore del 50enne ha presentato un’istanza per chiedere gli arresti domiciliari al posto del carcere. Secondo quanto emerso dall’inchiesta dei pm milanesi Letizia Mannella e Alessia Menegazzo, l’indagato avrebbe scritto in alcune chat di essere in possesso di "talmente tanto materiale" da averne "quasi la nausea" Ora, scriveva, "voglio bimbe vere".

Fed.Zan.