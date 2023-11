Le scuole a San Vittore. Quel raggio d’arte contro la violenza con 22 storie su tela

Ventidue quadri portano ai raggi e alla rotonda di San Vittore. Ventidue storie di donne che hanno raccontato al pittore Alberto Mesiano le violenze, i maltrattamenti fisici e psicologici subiti, come hanno fatto in questi ultimi dieci anni circa 200 persone: si sono avvicinate all’artista milanese in punta di piedi, durante le sue mostre o sedendosi sulla “Panchina itinerante“ che sta facendo il giro del mondo. Riproduce la panchina verde sulla quale si rifugiava e piangeva la prima donna che si è confidata con Mesiano, chiedendo di dipingere il dolore che teneva dentro e che nessuno vedeva. La sua mostra resterà allestita nella casa circondariale di San Vittore fino a martedì. Ed è qui che gli studenti dell’istituto Bertarelli-Ferraris e della Rete milanese delle scuole contro la violenza hanno “incontrato“ le 22 donne, che parlano attraverso i colori e le parole di Mesiano, mentre l’ufficiale e criminologo Stefano Saraceni spiegava la vita fra i raggi e nella “città“ di San Vittore. L’iniziativa “Insieme all’Arte contro la violenza“ è organizzata dal Rotary Club Milano Concordia, Dalla Fidapa - sezione Mediolanum - e dall’associazione Insieme con Merito.

"È ancora più toccante portare queste storie qui, in carcere, in un luogo dove ci possono essere sia carnefici sia vittime di violenza a loro volta – spiega il pittore accanto alla moglie e curatrice Margot Andrioni –. In questo luogo di sofferenza cerco di parlare soprattutto ai ragazzi e alle ragazze, affidando loro quello che mi hanno voluto raccontare le donne rappresentate, lavorando sull’empatia". Rivela la storia della Signora S, che adesso non c’è più: dopo avere combattuto contro il cancro al seno, è stata sopraffatta dal marito. Si commuove Mesiano cambiando la lastra sovrapposta alla tela, con le fotografie delle donne che prestano di volta in volta il loro volto alla Signora S. Racconta di “Dani Collaterali“, del conflitto interiore di Daniela, disegna in “19 20“ le vittime di violenza durante il lockdown, nelle loro case diventate prigioni, svela l’“Amore criminale“ dietro un abito da sposa con un cappio al collo: in una poesia si legge la condanna a morte cominciata il giorno del “sì“, "ma anche il coraggio che ha avuto questa donna, scappando di casa col figlio prima che fosse troppo tardi", continua Mesiano. "Ci è sembrata la formula più corretta ed efficace portare l’arte e le scuole qui, in carcere, dove tutto è amplificato, per affrontare il tema della violenza contro le donne", spiega Andrea Paoletti del Rotary Club Milano Concordia. "L’idea, che è stata subito condivisa dal preside Federico Militante, è veicolare e trasmettere ai giovani la cultura della non violenza e del rispetto, con uno strumento potentissimo come quello dell’arte in un luogo dove chi non rispetta le regole sconta la pena", aggiunge la professoressa Rachele Capristo nei giorni in cui si dibatte sull’educazione all’affettività nelle scuole. "È un’occasione di riflessione anche per i detenuti – conclude il direttore dell’istituto penitenziario di San Vittore, Giacinto Siciliano –. Cerchiamo di costruire percorsi di consapevolezza. Qui ci sono oltre 250 giovani sotto i 25 anni".