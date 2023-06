Le ricette contro la povertà "Contrattazione milanese per aumentare i salari Ma serve volontà politica"

di Andrea Gianni

"Quando su un territorio come Milano un terzo della ricchezza è detenuto dal 9% della popolazione significa che c’è qualcosa che non va. La prima leva per combattere la povertà è aumentare gli stipendi, ma per raggiungere questo obiettivo serve una volontà politica forte e una risposta di sistema". Luca Stanzione, nuovo segretario generale della Cgil di Milano, guarda alle sfide da affrontare per una città che vede aumentare le disuguaglianze.

Gli stipendi sono stagnanti, di fronte al carovita. Come si potrebbe intervenire a Milano?

"La leva è il rafforzamento della contrattazione di secondo livello e di quella territoriale, per fare in modo di migliorare le condizioni dei lavoratori andando oltre i contratti nazionali. Di fronte a una dinamica inflattiva le istituzioni devono essere al fianco dei lavoratori per aprire spazi di contrattazione con le imprese. Servono anche politiche pubbliche volte al rispetto dei contratti, ma purtroppo spesso questo non si verifica".

A che cosa si riferisce?

"Nelle gare d’appalto abbiamo bisogno di scelte coerenti: ogni volta che viene speso un euro di denaro pubblico per acquistare servizi, o viene messo un metro quadrato di terreno a disposizione dei costruttori, deve essere applicato ai lavoratori un contratto nazionale firmato dai sindacati confederali. Un appello che rilanciamo anche sulle partite che si stanno giocando, dalle Olimpiadi invernali al Pnrr. Il Patto per il lavoro può servire anche a trovare risposte alla povertà dei salari e al problema di un’occupazione sempre più precaria".

Nella sua relazione ha espresso il proposito di “mettere in discussione l’attuale modello di sviluppo milanese“. Come?

"Milano ha sempre saputo legare la spinta allo sviluppo con la solidarietà: ora questo legame è saltato, e c’è bisogno di politiche strutturali per ricostruirlo. Ad esempio, di fronte al problema del costo della casa servirebbe una normativa immediata sulle piattaforme per gli affitti brevi. Per distribuire la ricchezza ognuno deve fare la sua parte. Il Comune con politiche pubbliche che aggrediscano i grandi interessi, le imprese valorizzando il lavoro attraverso l’intensificazione della contrattazione e i sindacati cercando di rappresentare tutte le tipologie di lavoratori, anche quelli “invisibili“. Invece ci troviamo di fronte a un continuo arretramento, come dimostra anche il taglio delle risorse del Comune per i progetti rivolti a persone con disagio mentale".

Quali effetti avrà la fine del reddito di cittadinanza?

"Si tratta di un attacco non solo ai più poveri, ma anche alla contrattazione. Aumenta il bacino di persone che per vivere sono disposte a lavori sottopagati e precari, e così le imprese avranno sempre meno interesse ad aumentare i salari".

Uber Eats lascia l’Italia e i rider restano senza tutele. Come legge questo nuovo fronte aperto nell’economia delle piattaforme?

"Anche questo caso dimostra che la politica locale deve agire, e non lasciare campo libero alle piattaforme digitali che prendono quello che vogliono e poi se ne vanno quando non c’è più convenienza. Quando si costruisce un supermercato vengono chiesti gli oneri di urbanizzazione. Perché non fare lo stesso quando viene aperta una piattaforma, che utilizza più infrastrutture di un supermercato? Questi fondi potrebbero essere reinvestiti per migliorare la qualità della viabilità sul territorio".