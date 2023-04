Le ricadute (a catena) del calo demografico e la necessità di una svolta

Riccardo

Riccardi

Le polemiche, molto accese, di questi giorni riguardano alcuni diritti civili che, secondo taluni, sarebbero calpestati. È un problema politico nel quale non entriamo. Anche perché riguarda ideologie sulle quali le parti si sono arroccate. Nell’ambito di un quadro geopolitico confuso e preoccupante, l’Italia vive un trend economico che, sia pure settorialmente, è positivo. Molti settori non trovano manodopera. Diverse le cause. È mancata, nel tempo, una politica industriale spesso impedita da lacci e lacciuoli burocratici. Altro fattore importante, senza che l’accostamento appaia blasfemo, è la scomparsa della famiglia. Intesa non nel senso patriarcale del passato, ma come nucleo che non si riconosce in una definizione formalmente terminologica (molte coppie convivono volutamente precariamente, non volendo vincoli né giuridici né religiosi). Sembra esaurita la fonte di procreazione. Il che rende l’Italia prima nella bassa demografia. La mancanza di nuove creature sta creando un grave problema che, se si aggrava, riguarderà anche il processo economico. Le imprese vedono ridursi gli addetti che non riescono a sostituire per mancanza di nuove leve. Sarebbe il caso che il governo prenda seri provvedimenti per favorire ed incentivare le coppie a procreare. Vanno aiutate le parti deboli che, per paura di un futuro incognito, restano sterili. Senza pensare ad imposizioni dirigistiche, la leva tasse può dare un contributo. In uno con un premio per i bebé. Il marketing della comunicazione propaganda visioni senza contenuti. Per questo hanno maggiore cittadinanza i diritti rispetto ai doveri. Elementi strutturali per la democrazia del futuro che deve esaltare la libertà da esercitare senza restrizioni nel rispetto di altri che, silenti, lavorano, risparmiano e contribuiscono a creare nuove leve.